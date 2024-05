Como keert na 21 jaar terug in Serie A; Jay Idzes naar play-offs met Venezia

Como keert volgend seizoen na 21 jaar afwezigheid terug in de Serie A. De Italiaanse club speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Consenza Calcio, terwijl concurrent Venezia met 2-1 verloor van Spezia. Daardoor eindigt Como op plek twee in de Serie B. Venezia is als nummer drie veroordeeld tot de play-offs. Eerder was Parma, dat kampioen is geworden, al zeker van promotie.

Como – Consenza Calcio 1-1

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een half uur kwamen de bezoekers op voorsprong: Aldo Florenzi kopte een voorzet terug, Gennaro Tutino schoot de 0-1 binnen. Como moest derhalve aan de bak om de tweede plek te behouden, en dat lukte. Na een overtreding op Patrick Cutrone benutte Simone Verdi de toegekende penalty: 1-1. Meer had Como niet nodig, omdat Venezia (ook) niet wist te winnen. Promotie was derhalve een feit.

Spezia – Venezia 2-1

Jay Idzes, die in de basis stond bij Venezia, zette de bezoekers na ruim een kwartier op een 0-1 voorsprong. De verdediger kopte binnen uit een hoekschop. In de tweede helft ging het echter mis voor Venezia. Spezia, waar Jeroen Zoet onder de lat stond, scoorde via Francesco Pio Esposito (schot in de bovenhoek) en Arkadiusz Reca (gleed een voorzet binnen): 2-1. Daardoor moet Venezia, dat in de blessuretijd ook nog rood kreeg, promotie zien veilig te stellen via de play-offs. Spezia is juist zeker van handhaving in de Serie B.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties