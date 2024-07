Cody Gakpo vergeleken met Nederlands icoon in lofzang van ochtendkranten na zege op Roemenië

Cody Gakpo is de grote man van Oranje, zo luidt de conclusie die de Nederlandse ochtendkranten trekken na de 0-3 zege op Roemenië tijdens de achtste finales van het EK in Duitsland. De 25-jarige aanvaller van Liverpool maakte dinsdag opnieuw het eerste doelpunt namens zijn land, waarmee hij aan de basis stond van een uitstekende overwinning.

“Nederland overtuigt met speciale dank aan Gakpo”, kopt Sjoerd Mossou namens het Algemeen Dagblad. De Eindhovenaar krijgt van de ochtendkrant de bijnaam ‘Schutter van Oranje’. Volgens Mossou was het overduidelijk. “Wederom was Cody Gakpo de absolute uitblinker bij Oranje, meteen na afloop gekroond tot Man van de Wedstrijd, beslissend met zowel een doelpunt als een assist.”

Collega journalist Mikos Gouka geeft Gakpo een 8 voor zijn optreden tegen Roemenië. Mossou stelt overigens wel dat Oranje zorgvuldiger moet worden in het benutten van kansen. “Als het Nederlands elftal iets zuiverder was geweest in de laatste fase van het aanvalsspel, was de wedstrijd al veel eerder beslist.”

Mike Verweij, werkzaam bij De Telegraaf, is eveneens onder de indruk van de ‘ijzersterk’ spelende Gakpo. “Hij had net als de andere internationals een week lang met de pest in zijn lijf rondgelopen.” Voormalig international Arnold Mühren, die in 1988 het EK won met Oranje, gaf de cijfers namens de ochtendkrant.

Gakpo krijgt een 8,5 van Mühren, het hoogste cijfer van alle internationals. “Gakpo maakt wéér het verschil. Niet alleen door de eerste goal, een geweldige knal, en de assist die hij levert voor Malen. Maar hij biedt Oranje zoveel kwaliteit. Hij trekt gewoon het hele elftal over de streep. Malen hoefde de bal er alleen maar in te tikken. Elke keer als Gakpo aan de bal komt, ga je ervoor zitten.”

“Wat we met Arjen Robben in het verleden hadden – hij gaat naar binnen, de tegenstander weet dat hij dan gaat schieten en niemand stopt hem – dat hebben we nu met Gakpo. Er gaat zoveel dreiging van hem uit”, aldus Mühren.

Willem Vissers van De Volkskrant licht een specifieke actie van Gakpo uit. “Linksbuiten Cody Gakpo was, met Jerdy Schouten als goede tweede, opnieuw de uitblinker, door zijn goal en de assist op de 2-0 van Donyell Malen, toen Gakpo op de achterlijn zijn magische been uitschoof voor een simpel doch perfect balletje terug.”

De journalist kan blijkbaar genieten van het opportunistische spel van de Liverpool-ster. “Heerlijk, de schoten van Cody Gakpo, of die ene solo over bijna 50 meter, met machtige stappen, opstomend naar het doel.” Toch plaatst Vissers net als Mossou een kanttekening bij de Nederlandse zege. “Het is echt erbarmelijk hoe Oranje lange tijd omging met zijn kansen, ook door het onvermogen van sommigen om met twee benen te kunnen schieten, of de bal goed in de loop mee te geven.”

