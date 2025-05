Cody Gakpo trefzeker bij Liverpool, dat ook niet wint van Arsenal

Liverpool heeft ook zijn tweede wedstrijd als kampioen van Engeland niet weten te winnen. Na het verlies van vorige week tegen Chelsea, kwam het in eigen huis tegen nummer twee Arsenal nog met 2-0 voor door treffers van Cody Gakpo en Luis Díaz, maar in de tweede helft stelden the Gunners orde op zaken: 2-2. Daarmee is Champions League-voetbal zo goed als binnen voor de ploeg van Mikel Arteta.

Bij Liverpool had trainer Arne Slot een basisplaats voor de drie Nederlanders ingeruimd. Virgil van Dijk vormde het centrale duo met Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch stond opgesteld als controleur op het middenveld en Gakpo moest vanaf linksvoor voor gevaar zorgen. Bij Arsenal begon Jurriën Timber op de bank.

De kersverse kampioen begon uitstekend aan de wedstrijd en leidde halverwege de eerste helft al met 2-0. Gakpo opende de score door bij de eerste paal knap een voorzet van Andrew Robertson binnen te koppen.

Een minuut later was het ook 2-0. Dominik Szoboszlai ontsnapte aan de aandacht van de Arsenal-defensie en legde goed breed op Luis Díaz, die de bal lekker binnen kon glijden. Het publiek op Anfield vermaakte zich ondertussen uitstekend.

Dat veranderde wat in de tweede helft. Gabriel Martinelli bracht heel snel na de pauze de spanning terug in de wedstrijd. De Braziliaan verlengde een voorzet van Leandro Trossard schitterend naar de tweede paal, waar Alisson kansloos was.

Dat was hij in minuut 70 niet bij een afstandsschot van Martin Ødegaard, die hij knap tegen het aluminium tikte. Extra zuur was het daarom voor Alisson dat Mikel Merino superscherp was op de rebound. De Spanjaard werkte zo de 2-2 binnen.

Daardoor leek Arsenal steeds meer grip te krijgen op de wedstrijd, maar doelpuntenmaker Merino ging tien minuten voor het einde gruwelijk in de fout in de opbouw. De Spanjaard wilde dat vervolgens herstellen, maar zat tot twee keer toe flink mis. Voor de tweede tackle kreeg hij zijn tweede gele, en dus rode, kaart gepresenteerd. Trent Alexander-Arnold plaatste de vrije trap net naast het doel. Ook in het restant wisten beide ploegen niet meer te scoren, al kwam Robertson nog heel dichtbij. Zijn treffer in extremis werd afgekeurd.