Coach Bodø/Glimt over scheids na verlies tegen Ajax: ‘Volstrekt onvoorstelbaar’

De uitschakeling tegen Ajax in de tussenronde van de Conference League is bij FK Bodø/Glimt hard aangekomen. De Noren waren vrijwel de hele wedstrijd de betere partij donderdagavond, maar verloren na verlenging met 1-2 van de Amsterdammers.

“Ik denk dat wij veel beter waren dan Ajax”, aldus Ulrik Saltnes, die een treffer zag worden afgekeurd wegens buitenspel, tegenover TV 2. Teamgenoot en voormalig AZ-speler Håkon Evjen constateerde dat Bodø/Glimt niet brutaal genoeg voor het doel was.

Patrick Berg zorgde in de 83ste minuut voor de 1-1, waardoor uiteindelijk verlenging moest beslissen wie er door zou gaan naar de achtste finale. De middenvelder keek bij Viaplay terug op het duel.

“Een zuur gevoel. Ik denk dat we het hadden verdiend om door te gaan. Ik heb het gevoel dat we meer dan genoeg creëren om vaker te kunnen scoren dan die ene keer. En we krijgen iets te veel makkelijke doelpunten tegen”, aldus Berg.

Aan het begin van de tweede helft, vlak nadat Josip Sutalo was weggestuurd met een rode kaart, leek Bodø/Glimt een strafschop te krijgen, na hands van Borna Sosa op de doellijn. De scheidsrechter besloot - na het bekijken van de beelden - echter om Ajax een vrije trap te geven, vanwege een overtreding op doelman Diant Ramaj.

Bodø/Glimt-trainer Kjetil Knutsen begreep niets van die beslissing van de arbiter, vertelt hij bij Viaplay. “Dat de scheidsrechter een vrije trap aan de doelman kan toekennen is volstrekt onvoorstelbaar. Ik denk dat er niemand anders is die vindt dat dit geen strafschop en rode kaart is.”

Jens Petter Hauge, die een aantal keer dreigend was tegen Ajax maar niet wist te scoren, is het met zijn trainer eens. “Ik denk dat het duidelijk is dat dit een tweede rode kaart moest zijn”, aldus de aanvaller.

