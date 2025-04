Clubwatcher heeft groot nieuws over toekomst Timber bij Feyenoord

Feyenoord-watcher Wessel Penning laat in de podcast van Hard Gras zijn licht schijnen over de transferperikelen rondom de Rotterdamse club. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad gaat een speler van de nummer drie in de Eredivisie zijn contract binnenkort verlengen.

Quinten Timber, die tot medio 2026 vastligt in De Kuip, verlengt spoedig zijn verbintenis bij Feyenoord met een jaar tot de zomer van 2027. De controlerende middenvelder (23) is sinds de start van het seizoen 2022/23 verbonden aan de Rotterdammers.

''Timber gaat bijtekenen. Zodat hij nog een tweejarig contract heeft'', verduidelijkt Penning in de podcast. ''Dat betekent dat Feyenoord zelfs bij een vertrek in september of de winterstop nog een goede transfersom kan ontvangen.''

De middenvelder staat inmiddels op 101 duels voor Feyenoord in alle competities. Daarnaast staan er vijf interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam. Transfermarkt schat de transferwaarde van Timber momenteel in op 32 miljoen euro.

Penning heeft vertrouwen in de selectie die voor komend seizoen zal worden samengesteld door Robin van Persie. Dávid Hancko en Igor Paixão lijken zo goed als zeker te vertrekken, maar daar staat ook weer de terugkeer van enkele spelers tegenover.

''Daarvoor komt Leo Sauer dan weer terug. En dan is het zaak om nog een nieuwe Hancko te vinden. Maar verder blijft de selectie aardig bij elkaar'', zo voorspelt de clubwatcher van Feyenoord.

Volgens Penning staat Feyenoord er qua selectie beter voor dan de andere twee topclubs. ''Als je kijkt hoeveel spelers Feyenoord al heeft waar het nog mee verder kan, is dat meer dan bij Ajax en PSV. PSV krijgt met een leegloop te maken en Ajax moet echt kwaliteit gaan halen, in verband met de magere bezetting.''