Clublegende Francesco Totti teleurgesteld in zijn AS Roma: 'Misschien te veel loyaliteit'

Francesco Totti is teleurgesteld in 'zijn' AS Roma. De clublegende laat in een interview met Il Messaggero weten graag aan de slag willen bij zijn grote liefde, maar wacht nog altijd op een telefoontje van de directie. “Andere teams hebben me gebeld, maar ik blijf trouw aan Roma. Als ik voor een andere club zou werken, zou dat een ramp zijn voor Roma.”

Totti, die 785 wedstrijden speelde voor Roma (307 goals, 207 assists), ging niet lang na zijn pensioen in 2017 aan de slag als directeur bij zijn club. Mede vanwege zijn verzuurde relatie met toenmalig president James Pallotta trad Totti in 2019 af. Inmiddels wordt de club geleid door Dan Friedkin, die geen aanstalten lijkt te maken om Totti te benaderen voor een officiële functie.

Totti zegt niet te snappen waarom hij geen rol vertolkt binnen de club. “Ik weet het niet, misschien te veel loyaliteit, overdreven oprechtheid. Misschien ben ik een lastig figuur. Wat ik zeg, wordt in overweging genomen. Wat anderen zeggen, minder. Het is alsof ze bang zijn om een belangrijk figuur binnen de club te hebben. Ze geloven dat iemand als ik niet zou helpen, maar dat is niet waar. Ik zou het kunnen.”

“Maar het ligt niet aan mij. Als niemand mij belt, ben ik niet degene die op de deur klopt. Ik zou nooit sportief directeur worden, maar misschien zie ik mezelf wel in een rol zoals die van Ibrahimovic of Zanetti: een referentiepunt tussen de club, het team en de coach. Iemand die zijn gezicht laat zien, die zegt waar het op staat, het is heel simpel. Een operationele opdracht, en niet alleen wanneer er problemen zijn."

Aan zijn relatie met trainer Daniele De Rossi, met wie hij jarenlang samenspeelde, ligt het zeker niet. "Ik heb nooit problemen gehad met Daniele. Voor hem zou ik geen hand geven, maar een arm, om hem een goed en rustig gevoel te geven. Ook omdat, zoals het hoort als ik voor de club zou werken, het zou zijn alsof ik voor Daniele zou werken. We zouden samen lopen.”

Totti, die Roma zijn gehele carrière trouw bleef, is benaderd door andere clubs. Dat ziet hij, ondanks het uitblijven van een telefoontje van Roma, niet zitten. “Andere teams hebben me gebeld, maar ik blijf trouw aan Roma. Als ik voor een andere club zou werken, zou dat een ramp zijn voor Roma.”

“Ik ben gewoon teleurgesteld. Ook vanwege wat ik betekend heb voor Roma en de mensen binnen de club. Ik had iets anders verwacht. Elke twee, drie, vier, vijf jaar verandert de club van eigenaar en wie er ook komt, diegene heeft zijn eigen ideeën en gedachten. En uiteindelijk moeten die gerespecteerd worden.”