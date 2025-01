'Club uit de Champions League lijkt zich te mengen in strijd om Ajax-target Raúl Moro'

Atalanta zat afgelopen weekend op de tribune voor Ajax-target Raúl Moro, zo melden diverse media in Italië en Spanje. Volgens Relevo hopen de Amsterdammers snel op een doorbraak, maar de concurrentie neemt toe.

Ajax en Real Valladolid zijn nog altijd in gesprek over de 22-jarige Moro, zo schrijft transferjournalist Matteo Moretto dinsdagavond. De Spaanse buitenspeler, die mondeling akkoord is met Ajax, wil dolgraag tot medio 2029 tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Moro kan mogelijk ook een andere stap omhoog maken. Atalanta zat zaterdag op de tribune voor de rechtspoot, die negentig minuten meedeed tegen Real Betis (1-0 winst). Zolang Moro onder contract staat bij Real Valladolid blijft hij honderd procent geven, zo stelt Moretto.

Real Valladolid wil Moro alleen voor het juiste bedrag van de hand doen. De Telegraaf meldde afgelopen weekend dat Ajax bereid is om 7 miljoen euro te betalen, exclusief prestatiebonussen.

Moro moet bij Ajax gaan concurreren met Mika Godts voor de positie op de linkervleugel. Francesco Farioli had met laatstgenoemde slechts één pure linksbuiten tot zijn beschikking in de eerste seizoenshelft. Daar komt deze maand dus mogelijk verandering in.

Indien Atalanta concreet wordt, zou Moro ook kunnen kiezen voor een club die uitkomt in de Champions League. De Italianen staan momenteel op de dertiende plaats in het miljardenbal en derde in de Serie A.

Atalanta is financieel gezien een stuk machtiger dan Ajax. Afgelopen zomer gaf de club van Marten de Roon bijna 100 miljoen euro uit aan inkomende transfers. Wel haalde La Dea liefst 115 miljoen euro op met de verkoop van spelers.