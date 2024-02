Club Brugge laat sensatie voor Belgisch recordbedrag naar Engeland gaan

Igor Thiago maakt na dit seizoen een prachtige transfer. De spits van Club Brugge vertrekt voor een Belgisch transferrecord van 37 miljoen euro na dit seizoen naar Brentford. Die club leek eerst met Club-teamgenoot Antonio Nusa aan de haal te gaan, maar de Noor kwam niet door de medische keuring.

Niets leek een transfer van Nusa naar Brentford in de weg te staan. De Noorse aanvaller zou voor meer dan dertig miljoen euro in de zomer de oversteek maken naar Engeland, maar de transfer ging niet door omdat Brentford een knieprobleem ontdekte bij de achttienjarige flankspeler.

Brentford heeft het telefoonnummer van Club echter nooit verwijderd en heeft nu andermaal een deal gesloten met Blauw Zwart. Thiago kost Brentford 37 miljoen euro inclusief bonussen en daarmee wordt de Braziliaan de duurste uitgaande transfer uit de Jupiler Pro League ooit. Daarnaast heeft Club nog een doorverkooppercentage van tien procent bedongen.

Het vorige Pro League-record stond op naam van Charles De Ketelaere, die Club in de zomer van 2022 verliet voor AC Milan en 36,5 miljoen euro opleverde. Igor Thiago en Charles De Ketelaere zijn de enige spelers die de Pro League voor meer dan dertig miljoen euro verlieten. De nummer drie op de lijst, Jonathan David, liet AA Gent in 2020 voor 27 miljoen euro achter zich om zich te voegen bij Lille OSC.

Brentford-manager Thomas Frank is zeer te spreken over Igor Thiago. "We hebben een sleutelspeler gecontracteerd voor een sleutelpositie. Thiago is een spits die past bij de rol in ons team. Hij werkt hard en is een zeer goede speler. Hij is ook fysiek aanwezig en is erg goed in de zestien."

"Hij maakt goede stappen in de Belgische competitie, dus er is een groot potentieel en we kijken er naar uit om hem in een rood-wit shirt te zien." Igor Thiago is bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau van België en maakte in alle competities al 26 doelpunten. Daarnaast was hij goed voor vier assists en liefst negen gele kaarten.

Thiago heeft naast het Belgische ook het Bulgaarse transferrecord op zijn naam staan. Nadat de nu 22-jarige spits anderhalf jaar furore maakte bij het Ludogorets van Sergio Padt, nam Club hem voor een recordbedrag van 7,9 miljoen euro over van de regerend landskampioen uit Razgrad.

Thiago, die ook over een Bulgaars en dus EU-paspoort beschikt, had een contract tot medio 2027 in het Jan Breydelstadion. Het maakte dat Club zeer sterk in de onderhandelingen stond.

