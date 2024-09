'Chuba Akpom kan Ajax twee dagen na Deadline Day alsnog verlaten'

Ajax is in gesprek met Panathinaikos over een transfer van Chuba Akpom. Dat meldt het Griekse Sport24. Het zou gaan om een huurconstructie met (verplichte) optie tot koop. Akpom ligt nog tot medio 2028 vast bij Ajax.

Door de recente komst van Wout Weghorst is het dringen geblazen in de spits bij Ajax. Met Brian Brobbey, Weghorst en Akpom heeft Francesco Farioli nu liefst drie opties in de punt van de aanval. Nummer vier Julian Rijkhoff dient zich bovendien aan.

Voor Akpom lijkt er echter een uitweg te zijn, daar Panathinaikos overweegt om de aanvaller over te nemen. Sport24 schrijft dat de Griekse topclub in gesprek is met Ajax over een overgang van de Engelsman.

Panathinaikos is dringend op zoek naar een nieuwe centrumspits en heeft zijn oog daarbij laten vallen op de man waar Ajax een jaar geleden ruim twaalf miljoen euro voor betaalde aan Middlesbrough.

Akpom wist zich in het seizoen 2022/23 te onderscheiden bij Middlesbrough door 28 competitietreffers te maken in 40 wedstrijden. Bij Ajax lukte het hem afgelopen seizoen niet om een vaste basisplaats te veroveren. Van de 25 Eredivisie-optredens verscheen hij acht keer aan de aftrap. Elf keer was hij trefzeker.

Sport24 schrijft dat Akpom 'positief is gestemd' over een terugkeer in Griekenland. Eerder speelde de aanvaller annex aanvallende middenvelder voor het Griekse PAOK, waarvoor hij 29 keer scoorde en 13 assists afleverde in 131 wedstrijden.

Griekse clubs kunnen nog altijd zaken doen op de transfermarkt, daar de markt daar later sluit. Waar in Nederland de markt op 2 september is gesloten, sluit de markt in Griekenland op 11 september.