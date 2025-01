Chuba Akpom is hard op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA. De Telegraaf meldt dat de aanvaller op het punt staat Ajax te verlaten, en dat de Engelsman kan kiezen uit drie clubs. Fabrizio Romano nuanceert die berichtgeving enigszins.

De Telegraaf weet dat Fiorentina, Lille en Sunderland hengelen naar de diensten van Akpom, die achter Brian Brobbey en Wout Weghorst in de pikorde staat en vooral als reservelinksbuiten wordt ingezet.

De vraag was dus in eerste instantie of hij zal kiezen voor Lille, Sunderland of Fiorentina. Romano weet echter dat Sunderland niet in de race is, daar Akpom met 'andere clubs' concrete gesprekken voert. Hoogstwaarschijnlijk dus Fiorentina en Lille.

Akpom was vorig seizoen de tweede spits achter Brian Brobbey en genoot ook in de beginperiode van trainer Francesco Farioli vertrouwen. Door de komst van Wout Weghorst naar Ajax maakt Akpom echter amper minuten meer als spits.

Doordat Farioli in de persoon van Mika Godts over slechts één pure linksbuiten kan beschikken, werd Akpom gebruikt als reservelinksbuiten.

Het Leicester City van manager Ruud van Nistelrooij toonde in een eerder stadium ook belangstelling, maar de Premier League-club lijkt definitief te zijn afgehaakt.

Met de verhuur van Akpom heeft directeur Alex Kroes zijn laatste internationale verhuurplek vergeven. Maximaal zes spelers mogen volgens de regels van de FIFA tegelijkertijd verhuurd zijn door een club. Zelfopgeleide spelers vallen niet onder die regel.

Ajax gaat zich deze winter hoogstwaarschijnlijk versterken met minimaal één nieuwe linksbuiten. De Telegraaf schreef eerder op de dag dat er twee opties over zijn: Oliver Edvardsen of Raúl Moro en Carlos Forbs.