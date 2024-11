Chuba Akpom de slechtste man bij teleurstellend Ajax, klein lichtpuntje ontvangt 6,5

Ajax heeft donderdagavond een teleurstellende pot op de mat gelegd op bezoek bij Real Sociedad in de Europa League. In het Estadio Anoeta verloren de Amsterdammers een tamelijk saaie wedstrijd met 2-0. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van Ajax en de invallers die minstens een helft meededen.

Francesco Farioli stuurde gedwongen een verzwakt elftal de wei in. Om uiteenlopende redenen kon de Italiaan geen beroep doen op Kenneth Taylor, Mika Godts en Wout Weghorst. Als vervanger voorin wist Chuba Akpom, die al in de vijfde minuut een levensgrote kans om zeep hielp, totaal niet te overtuigen. Het viel de Engelsman niet volledig aan te rekenen, want vrijwel de volledige voorhoede van Ajax stelde teleur. Op steun vanuit het middenveld kon het ook al niet rekenen.

Eén speler die wel wist bij te dragen aan het verplaatsen van de bal was Brian Brobbey. De sterke aanvaller bewees andermaal zijn waarde als aanspeelpunt, maar verprutste van heel dichtbij een reuzenkans en moest al in de eerste helft de strijd staken na een harde botsing met Sociedad-doelman Álex Remiro. Brobbeys vervanger was Christian Rasmussen, die zichzelf geen goede dienst bewees door in de eerste minuut van zijn matige invalbeurt na te laten de score te openen.

Op het middenrif was Steven Berghuis een lichtpuntje, zij het een hele kleine. Met zijn trap was de spelmaker, voornamelijk uit standaardsituaties, een wapen voor de Amsterdammers. Uit een vrije trap van Berghuis kopte Jorrel Hato, die zich niet aan de malaise wist te onttrekken, uit kansrijke positie naast.

Achterin maakte Josip Sutalo wél indruk. De Kroaat voorkwam met een ingreep meermaals een doelpunt of een kans op een goal. Zijn partner in het hart van de defensie, Youri Baas, maakte een stuk minder indruk. De linksbenige centrumverdediger mocht van geluk spreken dat zijn inleveren op een zeer gevaarlijke plek geen tegentreffer opleverde in de tweede helft.

Remko Pasveer 5

Devyne Rensch 5,5

Josip Sutalo 6,5

Youri Baas 5

Jorrel Hato 5

Jordan Henderson 5,5

Kian Fitz-Jim 5,5

Steven Berghuis 6

Bertrand Traoré 4,5

Brian Brobbey 5,5

Chuba Akpom 4

Christian Rasmussen 4,5