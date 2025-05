Chelsea staat al na 110 seconden achter en gooit Champions League-ticket te grabbel

Newcastle United is zondagmiddag als winnaar komen bovendrijven in het Premier League-subtopaffiche tegen Chelsea. Een vroege goal van Sandro Tonali en een rode prent voor Nicolas Jackson hielpen de formatie van Eddie How in het zadel.

Midweeks plaatste Chelsea zich kinderlijk eenvoudig voor de finale van de Conference League. Over twee wedstrijden, waarin de Londenaren beide keren met een B-elftal aan de aftrap verschenen, was Chelsea met 5-1 te sterk voor het Zweedse Djurgårdens IF.

Tussen die twee halve finales door deed het ook uitstekende zaken in eigen land. In de vorige speelronde zegevierde Chelsea met 3-1 over landskampioen Liverpool, waardoor the Blues zicht hielden op de Champions League-plaatsen.

Op bezoek bij Newcastle kon de ploeg van Enzo Maresca een reuzenstap zetten door een directe concurrent een hak te zetten. Die missie werd al in minuut twee twee keer zo moeilijk.

De voorin opgedoken Sandro Tonali werd over het hoofd gezien door de Londense defensie. Volledig vrij kon hij voor het doel de voorzet van Jacob Murphy over de lijn tikken: 1-0.

Nog voor rust verdubbelde Nicolas Jackson de moeilijkheidsgraad voor zijn teamgenoten andermaal. De Senegalees raakte met zijn arm het hoofd van Sven Botman en werd naar de douches verwezen.

Ondanks de manmindersituatie testte Chelsea in het restant van het duel de kwaliteiten van Nick Pope. De Newcastle-sluitpost hield zonder al te veel moeite stand. The Magpies creëerden nog enkele momenten, maar hoefden niet meer uit de schulp te kruipen en deden dat dus ook niet waar onnodig.

Pas in de negentigste minuut gooide Newcastle het topduel in het slot. Van buiten de zestien vond Bruno Guimarães op prachtige wijze de verre hoek: 2-0.

Newcastle stijgt zodoende op de ranglijst en neemt achter Liverpool en Arsenal de derde plaats in beslag, ten koste van Manchester City, dat zaterdag twee punten liet liggen tegen Southampton (0-0). Chelsea is de nummer vijf en heeft drie punten minder dan Newcastle en twee minder dan Manchester City. Nottingham Forest komt later op de zondag in actie en kan nog over Chelsea heen.