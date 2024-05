Chelsea laat aan de hand van magistrale Palmer geen spaan heel van West Ham

Chelsea heeft na een uiterst overtuigende middag afgerekend met West Ham United. Aan de hand van de ongrijpbare Cole Palmer walsten the Blues over hun stadgenoot heen: 5-0. Palmer, Conor Gallagher en Noni Madueke scoorden voor rust, Nicolas Jackson (tweemaal) na rust. Chelsea passeert Manchester United op de ranglijst, al moet de ploeg van Erik ten Hag nog wel in actie komen. Aston Villa leed ondertussen in Brighton een dure nederlaag met het oog op Champions League-kwalificatie (1-0).

Madueke slingerde de bal na een kwartier voor het doel en bereikte teamgenoot Jackson, vanaf de rechterkant, maar door goed ingrijpen van Kurt Zouma hoefde West Ham-goalie Alphonse Areola niet in te grijpen. De rebound kwam echter terecht voor de voeten van Palmer, die met links beheerst binnenschoof: 1-0.

Het was voor Palmer zijn 21ste Premier League-treffer van het seizoen. Samen met zijn negen assists in de competitie is Palmer direct betrokken bij dertig doelpunten. Daarmee is Palmer, die maandag 22 wordt, de derde Premier League-speler die bij dertig goals betrokken is op 21-jarige leeftijd of jonger. Alleen Robbie Fowler en (1994/95 en 1995/96) en Chris Sutton (1993/94) gingen hem voor, weet Opta.

Chelsea bleef ondertussen domineren, al kwam het bijzonder goed weg toen Jarrod Bowen uit een hoekschop tegen de lat kopte. Nadat ook Trevoh Chalobah een kans liet liggen, was het na een half uur alsnog 2-0. Palmer had een bijzonder fraaie steekpass in huis op Madueke, die de bal net niet goed kon controleren. De bal belandde echter perfect voor de voeten van Gallagher, die de verre hoek vond met een heerlijke volley.

Tien minuten voor rust slingerde Mykhaylo Mudryk een hoekschop tot bij de tweede paal, waar Thiago Silva terugkopte richting de eerste paal. Daar stond Madueke precies op de juiste plek om binnen te tikken achter Areola. Gallagher én Bowen lieten voor rust nog enorme kansen liggen. Beide spelers schoten van dichtbij tegen de lat.

Chelsea ging ook na de Engelse theepauze vrolijk verder en tikte bij vlagen een zeer hoog niveau aan. Met name Palmer liet zien in uitstekende vorm te verkeren. Een schitterende dieptepass van Chalobah kwam terecht voor de voeten van Madueke, die niet zelfzuchtig was en Jackson een niet te missen kans gaf: 4-0. West Ham, waar Edson Álvarez en Mohammed Kudus overigens basisklanten waren, bleef hier en daar gevaarlijk, maar het zat de bezoekers ook bepaald niet mee.

Zo werd een schitterende vrije trap van James Ward-Prowse uit de kruising getikt door Djordje Petrovic en trof Bowen niet veel later voor de derde (!) keer in de wedstrijd de lat. Het was de middag van Chelsea, dat tien minuten voor tijd op 5-0 kwam. Moisés Caicedo gaf mee aan Jackson, die oog in oog met Areola kalm bleef.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa 1-0

Brighton - Aston Villa leek lange tijd te eindigen zoals het begon: 0-0. Het was echter Brighton dat na rust het dichtst bij een treffer kwam via Pascal Gross, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Vlak voor tijd kreeg Brighton een strafschop na een overtreding van Ezri Konsa. João Pedro pakte zijn verantwoordelijkheid, miste én maakte zijn fout goed door de rebound, die perfect voor hem viel, binnen te koppen: 1-0. Villa staat vierde met zeven punten voorsprong op Tottenham, dat echter nog twee duels tegoed heeft.

