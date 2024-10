Chelsea houdt door fenomenale Sels slechts punt over aan treffen met Forest

Chelsea heeft in eigen huis niet weten af te rekenen met Nottingham Forest. De ploeg van Enzo Maresca creëerde de nodige kansen, maar alleen Noni Madueke wist nog te scoren na de openingstreffer van Chris Wood: 1-1. Dat het bij 1-1 bleef, had Nottingham vooral aan doelman Matz Sels te danken. De Belg hield vaker dan eens op fenomenale wijze tegen. Chelsea staat nu vierde, Forest negende.

Het eerste grote gevaar van Chelsea kwam van de voet van Madueke. De voormalig PSV'er sneed vanaf rechts naar binnen en haalde met links uit. Tot zijn eigen frustratie vloog de bal een metertje naast het doel van Forest-doelman Sels. Nottingham liet zich ook niet onbetuigd. Centrumverdediger Murillo veroverde de bal op het middenveld en haalde hard uit. Robert Sánchez redde met moeite.

Madueke toonde zich gevaarlijk testte Sels met een laag hard schot. De Belgisch international werkte de bal naar de zijkant, waar Enzo Fernández opdook. Ook de Argentijn probeerde het met een schot, maar opnieuw stond Sels paraat. Na opnieuw een prima actie van Madueke, die de bal veroverde van Murillo, trok hij richting Sels. Madueke legde terug op Cole Palmer, die zijn inzet via Sels op de paal zag belanden.

Aan de andere kant kreeg Ryan Yates plots een vrije schietkans op randje zestien. De centrale middenvelder schoot hard richting doel en baalde toen hij zag dat Levi Colwill een treffer voorkwam met een geweldige tackle. Vlak na rust pakte Forest verrassenderwijs de voorsprong op Stamford Bridge. Een vrije trap werd doorgekopt door Nikola Milenkovic, waardoor Wood kon binnenglijden: 0-1.

Niet lang na de openingstreffer kwam Chelsea op gelijke hoogte. Palmer gaf de bal mee aan de vleugelaanvaller, die op karakteristieke wijze naar binnen trok en met links uithaalde richting de verre hoek. Ditmaal was Sels wel kansloos: 1-1. Chelsea kreeg kansen om de voorsprong te pakken, maar bleek net te inefficiënt voor het doel.

Een kwartier voor tijd kreeg James Ward-Prowse een vrije trap op een heerlijke plek. De vrijetrappenspecialist krulde de bal over de muur, maar Sánchez was op tijd bij de bovenhoek. Even later speelde Ward-Prowse opnieuw een hoofdrol. Om een counter te stoppen hield hij de bal met zijn hand tegen en mocht hij met zijn tweede gele kaart vroegtijdig naar de kleedkamer.

In de slotfase toonde Palmer zijn magie met een onnavolgbare, Bergkampiaanse actie. Een passend vervolg gaf hij niet aan die actie, daar Sels redde en Forest zou andermaal uit de brand hielp. Na een door Neco Williams veroorzaakte opstootje volgde er nog een spectaculaire slotfase.

Aan de ene kant sneed Williams naar binnen en loste hij een vlammend schot, waar Sánchez nog net zijn hand achter kreeg. Aan de andere kant werd Christopher Nkunku bereikt voor het doel en kopte hij naar de korte hoek, waar Sels katachtig redde.