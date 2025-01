Chelsea betaalt hoogste transfersom ooit in het vrouwenvoetbal

Naomi Girma heeft geschiedenis geschreven in het vrouwenvoetbal. De Amerikaanse verruilt San Diego Wave voor Chelsea, dat een transfersom van omgerekend ongeveer 1,05 miljoen euro betaalt. Nooit eerder werd in het vrouwenvoetbal de grens van één miljoen euro aangetikt.

Met Girma's transfer is het oude record van Racheal Kundananji aan diggelen geschoten. De Zambiaanse verliet Real Madrid in februari vorig jaar voor het Amerikaanse Bay FC, dat 735.000 euro neertelde.

"Ik ben zo blij en opgewonden om hier te zijn. Het voelt niet echt", vertelt Girma op de website van Chelsea. "Er zijn veel dingen aan Chelsea die ervoor zorgden dat ik hierheen wilde komen - de cultuur, de winnaarsmentaliteit, de staf en de spelers."

"Het is een geweldige omgeving om in te leren en te groeien. Dat is nu wat ik wil doen. Het was een makkelijke keuze voor mij." Girma is en 24-jarige centrale verdediger, die wordt beschouwd als één van de besten op haar positie.

Chelsea's Head of Women's Football, Paul Green, is in zijn nopjes met de historische transfer. "Naomi is een verdediger van wereldklasse die nu in de topjaren van haar carrière zit. Haar kalmte aan de bal, haar vermogen om het spel te lezen, gecombineerd met haar tempo en atletisch vermogen, zullen topkwaliteit toevoegen aan een toch al zeer getalenteerde ploeg."

"Naomi heeft haar talent laten zien in de NWSL (het hoogste competitieniveau in de VS, red.), door verschillende individuele prijzen te winnen en heeft op het internationale podium voor de VS gepresteerd, waaronder deze zomer met een gouden medaille op de Olympische Spelen."

De 44-voudig Amerikaans international is de eerste verdediger sinds 1922 die het transferrecord (bij de mannen en vrouwen) verbreekt. Ruim honderd jaar geleden maakte Sunderland 5500 pond over naar South Shields om Warney Cresswell los te weken. 5500 pond toen zou in 2025 omgerekend 475.000 euro waard zijn.