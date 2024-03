Chelsea bekert door: beauty Madueke maakt curieuze eigen goal Disasi ongedaan

Chelsea heeft zondagmiddag op moeizame wijze de halve finale van de FA Cup bereikt. De Londenaren gaven een 2-0 voorsprong tegen Leicester City uit handen, maar sloegen vervolgens in extremis toch nog twee keer toe: 4-2. Verdediger Axel Disasi viel op met een bizarre eigen goal, terwijl Noni Madueke als invaller op schitterende wijze doel trof.

Mauricio Pochettino had in het bekerduel met Leicester geen basisplaats in petto voor Noni Madueke. De voormalig PSV’er moest toezien hoe Raheem Sterling en Palmer de voorkeur kregen op de vleugels. Mykhaylo Mudryk startte als nummer 10 achter spits Nicolas Jackson.

Chelsea wist de score al binnen het kwartier te openen. De treffer kwam grotendeels op het conto van Jackson, die na een sterke individuele actie de bal voorgaf, waarna Marc Cucurella bij de tweede paal van dichtbij in een leeg doel kon binnenwerken: 1-0.

The Blues kregen hierna de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen nadat de bal op de stip ging vanwege een stomme overtreding van Issahaku Fatawu op Sterling. De Engels international ging zelf achter de bal staan, maar faalde vanaf elf meter oog in oog met Leicester-doelman Jakub Stolarczyk.

Sterling maakte zijn misser op slag van rust goed door de bal panklaar neer te leggen voor Palmer: 2-0. Leicester kwam in het tweede bedrijf terug in de wedstrijd dankzij een miraculeus eigen doelpunt van Axel Disasi. De centrumverdediger kreeg de bal uit een inworp van ploeggenoot Malo Gusto en wilde vervolgens zijn keeper Robert Sánchez inspelen. Na een klein duwtje van Patson Daka schoot Disasi knullig in eigen doel: 2-1.

Stephy Mavididi bracht de bezoekers met een uur op de klok weer volledig terug in de wedstrijd. De linksbuiten kapte naar binnen en krulde de bal hierna op fraaie wijze in de rechterhoek: 2-2.

Leicester verloor het moment echter al snel doordat Callum Doyle aan de noodrem trok door de doorgebroken Jackson vlak voor eigen zestien te vloeren. De verdediger werd logischerwijs met een rode kaart weggestuurd.

Chelsea leek het overtal niet meer uit te kunnen spelen, maar sloeg in extremis toch toe. Invaller Carney Chukwuemeka had de hoek voor het uitkiezen na een mooie assist van Palmer: 3-2. Het slotakkoord was hierna voor een andere invaller. Madueke schoot van afstand prachtig raak met een geplaatst schot: 4-2.

