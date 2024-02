Charge Limbombe op De Jong voer voor discussie: ‘Ik vond het geen rode kaart’

Kenneth Perez vindt niet dat Bryan Limbombe een rode kaart verdiende voor zijn overtreding op Luuk de Jong in de beginfase van PSV - Heracles Almelo. Scheidsrechter Ingmar Oostrom was echter niet te vermurwen en stuurde de vleugelaanvaller van de bezoekers van het veld. Een check bij de VAR kon Limbombe ook niet meer helpen.

"Kenneth, vond jij het een rode kaart?", vraagt verslaggever Milan van Dongen van ESPN in de rust aan Perez. "Ehhh, nee, nee, nee", antwoordt de analist na enig nadenken. "Het is onbeholpen en onhandig. Het is voet op voet, maar niet elke voet op voet hoeft een rode kaart te zijn. Want dat hoor ik die scheidsrechters altijd zeggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het gaat ook om de impact en de hardheid van de tackle", analyseert Perez de overtreding van de weggestuurde Limbombe. "Dit is niet heel hard en zeer ongelukkig. Maar niet hard." Van Dongen lijkt het met Perez eens te zijn: "Het zit tussen geel en rood in misschien."

"Nou ja, dat kan niet. Het is geel of rood", countert Perez direct. "En Oostrom moet een keuze maken. Hij wachtte heel lang, het zal hem wel ingefluisterd zijn door de VAR, de vierde man of iemand die zegt dat het rood is."

Kenneth Perez heeft zijn twijfels bij de rode kaart voor Bryan Limbombe.

"Als je elke keer de herhaling ziet, lijkt het erger en erger. En het is ook heel dom en onhandig. Alleen de impact is wat mij betreft niet groot genoeg om dit per se te doen." Van Dongen voegt toe dat Limbombe met een dergelijke tackle het risico loopt op een rode kaart.

"Maar dat loop je met elke tackle", geeft Perez aan. "Want daar hebben ze het toch altijd over? Want met haken of natrappen, als dat maar een klein tikkie is, is dat niet rood. Dit vind ik ook in die categorie vallen."

Van Dongen geeft tot slot aan dat er geen tekst en uitleg kan worden gevraagd aan Oostrom wat betreft de rode kaart voor Limbombe, omdat de scheidsrechters sinds enige tijd niet meer voor de camera verschijnen.

Vond jij de rode kaart voor Limbombe terecht? Ja Nee Stem Vond jij de rode kaart voor Limbombe terecht? Ja 48% Nee 52% Totaal aantal stemmen: 165 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties