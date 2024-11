Chaos compleet bij Oostenrijk: bondsvoorzitter stapt onmiddellijk op na ruzie met Rangnick

Klaus Mitterdorfer is per direct vertrokken bij de Oostenrijkse voetbalbond (ÖFB), zo meldt het orgaan donderdag via de officiële kanalen. Een publiek conflict met bondscoach Ralf Rangnick is de directe oorzaak van het resolute besluit van de bondsvoorzitter.

Het boterde al enige tijd niet tussen Mitterdorfer en Rangnick. Zeker het besluit van de bondsvoorzitter om algemeen directeur Bernhard Neuhold te ontslaan schoot bij de bondscoach in het verkeerde keelgat.

Ook was er onenigheid over de eventuele contractverlenging van Rangnick, die nog over een doorlopende verbintenis tot eind 2025 beschikt.

Niet alleen Rangnick leefde op gespannen voet met Mitterdorfer, want ook spelers eisten begin november een gesprek na het besluit om Neuhold weg te sturen. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer en Konrad Laimer dreigden zelfs met een boycot van de nationale ploeg.

Nu heeft Mitterdorfer eieren voor zijn geld gekozen. In een officiële verklaring laat hij weten dat ‘de bond het belangrijkste is’ en dat het nu topprioriteit is om de rust te laten keren in het Oostenrijkse voetbal.

“Ik heb altijd naar het grote plaatje gekeken. Ik heb altijd besluiten genomen die in mijn ogen voor het Oostenrijkse voetbal het beste zijn en ook nog voldoen aan mijn normen en waarden.”

“De persoonlijke laster en beschuldigingen van de afgelopen weken voor, maar ook vooral achter de schermen hebben niet alleen een druk op mij en mijn familie gezorgd, maar ook op de ÖFB als geheel”, zo besluit Mitterdorfer.