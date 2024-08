Cerný en Dessers bezorgen Rangers FC diep in blessuretijd bevrijdende treffer

Cyriel Dessers heeft Rangers FC een prima uitgangspositie bezorgd in de voorronde van de Champions League. De Belgische spits maakte, op aangeven van Václav Cerný, diep in blessuretijd de gelijkmaker tegen Dynamo Kyiv: 1-1.

Bijzonderheden:

In de open eerste helft kregen beide ploegen kansen om de score te openen. Zo zagen Tom Lawrence en Dessers hun pogingen gekeerd worden door Georgi Bushchan, terwijl Volodymyr Brazhko aan de andere kant over kopte. Een treffer van Vladyslav Vanat werd even later afgekeurd wegens buitenspel.

Toch zou Dynamo nog voor rust de leiding grijpen. Na een prima voorzet van Vanat was het Andriy Yarmolenko die de score opende, door bij de tweede paal binnen te schieten: 1-0. Dessers kreeg acht minuten na rust een grote kans om de gelijkmaker aan te tekenen, maar de voormalig spits van onder meer Feyenoord en NAC Breda zag Bushchan fraai redden.

Nadat Bushchan ook prima redde op een poging van Lawrence, leek het bij 1-0 te blijven. Niets bleek echter minder waar. Cerný, die na een uur inviel voor Ross McCausland, kapte naar zijn linkerbeen, gaf zeer scherp voor en zag Dessers bij de eerste paal de korte hoek vinden: 1-1. De return op Ibrox vindt over een week plaats.

