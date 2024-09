Casemiro krijgt laagst mogelijke cijfer in Engelse pers en moet pijnlijke wissel Ten Hag accepteren

Manchester United overtuigt nog bepaald niet tegen Liverpool en kijkt halverwege op Old Trafford tegen een 0-2 achterstand aan. Casemiro speelde bij beide tegentreffers een negatieve hoofdrol en krijgt van Manchester Evening News een `1 voor zijn optreden.

Voorafgaand aan de 0-1 werd een zeer zwakke pass van Casemiro onderschept door Ryan Gravenberch, die na een korte dribbel afspeelde op Mohamed Salah aan de rechterkant. De Egyptenaar had een puntgave voorzet in huis op Luis Díaz, die de bal in een vrijwel leeg doel kopte.

Ook bij de 0-2 liet Casemiro zich eenvoudigerwijs aftroeven op eigen helft. Ditmaal nam Luis Díaz over en hij kreeg de bal na een combinatie met Salah terug op de rand van het zestienmetergebied. De buitenspeler schoot raak in de linkerbenedenhoek.

Het optreden van de Braziliaan is ook opgevallen bij Samuel Luckhorst, die Manchester United op de voet volgt. De journalist is vernietigend en deelt hem een 1 uit. "Vorig seizoen had zijn laatste moeten zijn bij United", is het korte maar duidelijke commentaar bij het laagst mogelijke cijfer.

Erik ten Hag heeft tijdens de rust keihard ingegrepen. De oefenmeester kiest ervoor om de Braziliaan uit zijn lijden te verlossen en Toby Collyer voor hem in het veld te sturen. Collyer debuteert.

Matthijs de Ligt overtuigde lange tijd wel in de eerste helft, vindt Luckhurst. "Hij was goed, tot Díaz de 0-1 maakte", schrijft de journalist. De Ligt, die net als Joshua Zirkzee zijn basisdebuut maakte, krijgt met een zes het hoogste cijfer van alle Man United-spelers.

Zirkzee doet het in de ogen van Manchester Evening News beduidend minder dan landgenoot De Ligt. De van Bologna overgekomen spits moet het doen met een 3. "Hij is onzichtbaar."

Noussair Mazraoui krijgt een 5. "Hij was onzichtbaar bij de eerste goal en dwong Alisson tot een redding." Ook ex-Ajacieden André Onana en Lisandro Martínez en Marcus Rashford moeten het doen met een 5.

Diogo Dalot en Alejandro Garnacho krijgen eveneens een 5, terwijl Kobbie Mainoo en Bruno Fernandes genoegen moeten nemen met een 4.