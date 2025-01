Carlo Ancelotti onder druk na pijnlijke nederlaag Real Madrid tegen FC Barcelona: 'Zinedine Zidane warmt zich al op'

Carlo Ancelotti kende zondag een avond om heel gauw te vergeten. Voor de tweede keer dit seizoen werd Real Madrid overklast door FC Barcelona: 2-5. De Koninklijke en haar hoofdtrainermoeten het dan ook flink ontgelden in de Spaanse pers.

De Catalaanse ploeg scoorde in de eerste helft in Jeddah, Saudi-Arabië, maar liefst vier keer. Lamine Yamal poetste de achterstand weg, waarna los Azulgrana via een strafschop van Robert Lewandowski en goals van Raphinha en Alejandro Baldé met een 1-4 ruststand aan de thee ging.

In de tweede helft liep Barça door een tweede treffer van Raphinha zelfs uit naar een 1-5 tussenstand, maar na een rode kaart van Wojciech Szczesny bleef de schade verder beperkt voor Real Madrid, dat via Rodrygo nog iets terugdeed.

Eerder in het seizoen blameerden de Madrilenen zich ook al in de Clásico in competitieverband. Toen was Barcelona in het Santiago Bernabéu met 0-4 te sterk voor de tegenstander.

De clubleiding van Real Madrid is dan ook niet helemaal tevreden. "Florentino Pérez en José Ángel Sánchez spreken de komende dagen met Ancelotti", schrijft MARCA. "Ze analyseren wat er is gebeurd en wat er moet gebeuren."

"Ancelotti wilde geen schuldigen aanwijzen, maar de wedstrijd tegen FC Barcelona liet wel een duidelijke boodschap achter: de noodzaak om het team te versterken. De discussie over de trainer komt later", doelt de in Madrid gevestigde krant op de positie van de coach.

De totaalscore over twee wedstrijden doet pijn in de Spaanse hoofdstad. "Niemand heeft gesproken over een drastische beslissing, maar die 9-2 in het voordeel van FC Barcelona heeft veel schade aangericht."

Mundo Deportivo gooit wat olie op het vuur. "Het debacle van Madrid had vele schuldigen. Niemand werd gespaard in het vuur van Jeddah, behalve Kylian Mbappé, de enige die in opstand kwam tegen de middelmatigheid van zijn team."

"Zinedine Zidane is zich al aan het opwarmen", vervolgt de krant opzwepend, uiteraard verwijzend naar de man die Real Madrid naar drie opeenvolgende Champions League-zeges leidde en nog altijd zonder club zit.