Carel Eiting ruilt FC Twente onmiddellijk op huurbasis in voor andere Eredivisie-club

Carel Eiting (26) maakt het seizoen af bij Sparta Rotterdam, zo maakt de club vrijdagochtend bekend. De creatieve middenvelder was bij FC Twente niet verzekerd van een basisplaats en mocht daarom uitkijken naar een andere, tijdelijke werkgever. De keuze is dus gevallen op een half jaar op Spangen.

Eiting was bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Twente. In de zomer van 2023 kwam de linkspoot, na een arbitragezaak tussen hem en zijn toenmalige werkgever, voor een slordige miljoen euro over van FC Volendam.

Een vaste basisklant werd Eiting nooit onder Joseph Oosting. Dit seizoen mocht hij zijn kunsten eenentwintig keer vertonen namens de Tukkers, maar slechts negenmaal deed hij dat vanaf de aftrap.

Twente ziet het desondanks nog altijd zitten in Eiting, zo lijkt het. De nummer vijf van de Eredivisie kiest er namelijk voor om geen optie tot koop toe te staan in de huurovereenkomst met Sparta.

Voor de Rotterdammers moet Eiting een belangrijke spil worden in de missie om handhaving te bewerkstelligen. De huidige zestiende plaats zou aan het einde van de rit deelname aan de play-offs om degradatie en promotie betekenen.