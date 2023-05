‘Capuchonnetje’ brengt op middenstip van Go Ahead Eagles speciale boodschap

Zondag, 21 mei 2023 om 17:45 • Laatste update: 18:20

De supporters van Go Ahead Eagles kregen zondag na de klinkende zege op FC Volendam (3-0) een verrassing toen een 'onbekende' met capuchon op richting middenstip liep. Het bleek Bas Kuipers, die zijn contract ter plekke met een jaar verlengde. De aanvoerder van Go Ahead blijft zo tot medio 2025 verbonden aan de club.

Kuipers kwam in de zomer van 2020 naar Go Ahead Eagles. In zijn eerste seizoen in Deventer dienst promoveerde hij naar de Eredivisie door met Go Ahead op de tweede plaats te eindigen in de Keuken Kampioen Divisie. Kuipers werd op de slotdag matchwinner door negen minuten voor tijd de enige treffer tegen de touwen te koppen tegen Excelsior (0-1), waardoor De Graafschap op de ranglijst werd gepasseerd.

Kuipers onthulde zijn identiteit nadat hij plaatsgenomen achter het schoolbankje dat op het veld stond

Met Kuipers als aanvoerder wist Go Ahead zich vorig seizoen vijf speelrondes voor het einde van de competitie al te handhaven, terwijl ook dit seizoen lijfsbehoud drie wedstrijden voor het einde al officieel een feit was. De linksback kwam tot dusver 95 officiële wedstrijden in actie voor Go Ahead, waarin hij acht keer scoorde en negen keer een assist afleverde.