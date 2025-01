Arne Slot zag Liverpool zondag niet verderkomen dan een 2-2 gelijkspel tegen Manchester United. De manager van de koploper van de Premier League kan na afloop toch nog lachen toen hij een bekende tegenkwam op het kletsnatte veld van Anfield.

Op beelden van Viaplay is te zien dat Slot een lachend Tyrell Malacia tegemoet komt. Op het moment dat beide heren elkaar willen omhelzen, wordt er geschakeld naar andere beelden.

Malacia keerde in november terug bij Manchester United, na anderhalf jaar vol blessureleed. De linksback zat zondag negentig minuten op de bank bij the Red Devils, die verrassend een punt pakten op bezoek bij de lijstaanvoerder in Engeland.

Slot en Malacia hebben een gezamenlijk verleden bij Feyenoord. Na de komst van de trainer naar Rotterdam in 2021 maakte de vleugelverdediger een geweldige ontwikkeling door, met als hoogtepunt het bereiken van de finale van de Conference League in 2022.

Malacia maakte nog datzelfde jaar de toptransfer richting Manchester United, dat vijftien miljoen euro neerlegde voor de linksback. De Rotterdammer kende een goede start op Old Trafford onder toenmalig manager Erik ten Hag, maar door een knieblessure moest hij maar liefst anderhalf jaar revalideren.

Na diens langverwachte terugkeer liet Rúben Amorim Malacia diverse keren opdraven bij Manchester United. Tegen Liverpool had de Portugees echter geen plaats voor de Nederlander.

Amorim koos voor een driemansverdediging, bestaande uit Lisandro Martínez, Harry Maguire en Matthijs de Ligt. Diogo Dalot fungeerde als winger op de linkerflank. Zonder Malacia sleepte Manchester United een verdienstelijk punt uit het vuur.