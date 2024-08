Calvin Stengs moet noodgedwongen operatie ondergaan aan knie

Feyenoord kan voorlopig niet beschikken over Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex flankspeler moet geopereerd worden aan zijn knie en is weken niet inzetbaar, zo maakt de club donderdag bekend.

Het betreft een operatie aan de linkerknie van Stengs. Dat is niet de knie waaraan de flankspeler in de zomer van 2017 zwaar geblesseerd raakte. Een afgescheurde kruisband kostte hem destijds het restant van het seizoen.

"De operatie is nodig om goed en zo snel mogelijk te herstellen van de kwetsuur", benadrukt Feyenoord. De club verwacht Stengs 'meerdere weken' kwijt te zijn vanwege de revalidatie die volgt.

Stengs zag deze zomer een transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC afketsen nadat hij niet door de medische keuring kwam. De achtvoudig international van Oranje zei zelf dat de twijfel toesloeg toen hij naar Londen vertrok voor de medische keuring.

Afgelopen weekend verscheen Stengs nog 'gewoon' aan de aftrap voor het competitieduel met Sparta Rotterdam, dat teleurstellend in een 1-1 gelijkspel eindigde. De aanvaller maakte de volledige negentig minuten vol.

"Door een moment in de wedstrijd tegen Sparta heb ik een blessure opgelopen aan mijn linkerknie", aldus Stengs via zijn sociale media. "Hoewel ik er daarna in de wedstrijd geen last meer van had blijkt een operatie toch noodzakelijk om hier goed van te herstellen."

"Een slechter moment hiervoor kan ik bijna niet bedenken. Het seizoen is pas net begonnen en ik was ready to go. Ik ga er dan ook alles aan doen om goed en zo snel mogelijk terug te keren. Challenges are there to make you stronger. Bedankt voor jullie support!"