Bruno Fernandes scoort met schitterende knal van veertig meter tegen Liverpool

Bruno Fernandes heeft Manchester United zondagmiddag vlak na rust op gelijke hoogte met Liverpool gebracht. De Portugees onderschepte een pass van Liverpool-verdediger Jarell Quansah en schoot van heel ver in één keer raak.

In de eerste helft kwamen de bezoekers na 23 minuten op een 0-1 voorsprong dankzij een treffer van Luis Díaz. Liverpool kreeg genoeg kansen om de score verder uit te breiden, maar liet dat na.

In het tweede bedrijf maakte Bruno Fernandes er in de 50e minuut dus 1-1 van. De captain van Manchester United schoot de bal van een meter of veertig in één keer over doelman Caoimhin Kelleher heen: 1-1.



