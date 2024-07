Michael Brouwer vindt elders in de Eredivisie onderdak na gedwongen vertrek bij Heracles

Michael Brouwer vertrekt per direct naar FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend. De 31-jarige goalie komt over van Heracles Almelo, waar hij noodgedwongen moest vertrekken. Brouwer tekent een contract voor twee seizoenen.

Brouwer moest vertrekken bij Heracles vanwege een ongewone situatie. De doelman lag 11,5 jaar vast in Almelo en zou bij een nieuwe contractverlenging volgens de regelgeving een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen.

Dat wilde Heracles niet, en dus mocht Brouwer gratis verkassen. Utrecht hapte toe en zag in de geboren Apeldoorner een geschikte stand-in voor eerste keus Vasilis Barkas.

"Ik woon hier in de buurt, dus dat scheelt al heel veel", vertelt Brouwer op de clubsite van Utrecht. "Ik ben hier als klein kind ook vaak geweest om naar wedstrijden te kijken. Dan heb je sowieso al wat gevoel bij deze club."

“Dit is een grote club, het niveau is hoog en er zit veel kwaliteit in de selectie”, vervolgt Brouwer. “Voor mij is FC Utrecht een mooie uitdaging om te laten zien wat ik kan en daar heb ik heel veel zin in."

Brouwer had bij Heracles pas zijn derde seizoen als eerste keus achter de rug. Twee van die seizoenen vonden in Almelo plaats, het andere op huurbasis bij FC Emmen.

Daarvoor kwam Brouwer in negen seizoenen slechts tot vijftien officiële optredens in totaal. Heracles legde Fabian de Keijzer vorig seizoen al vast voor Brouwers opvolging.