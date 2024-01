Brobbey onthult hoeveel hij moet betalen voor gemiste penalty bij Ajax - RKC

Brian Brobbey was zondag andermaal beslissend voor Ajax. De spits maakte tegen RKC Waalwijk (4-1 winst) de eerste twee doelpunten, maar sloot de wedstrijd enigszins in mineur af met het missen van een penalty. "Steven Bergwijn zei daarna tegen mij dat ik hem moet betalen", onthult Brobbey voor de camera bij ESPN.

Bergwijn is de vaste strafschoppennemer van Ajax, maar gunde de eer ditmaal aan Brobbey, omdat de spits al op twee doelpunten stond. "Hij gunde mij die hattrick, het zou mijn eerste zijn geweest", zegt Brobbey.

Etienne Vaessen, de keeper van RKC, wist de inzet van Brobbey uit de onderhoek te tikken. "Jammer, kut eigenlijk, maar ik ben wel blij voor Vaessen. Hij heeft hem goed gepakt, dus proficiat."

Dat gaat Brobbey geld kosten. "Hij zei dat het vijfhonderd euro kost, maar... Dat gaan we nog bespreken, daar kan nog wel wat vanaf", lacht de 21-jarige spits.

Daarvoor al had Brobbey twee goals gemaakt. Bij de eerste fungeerde Bergwijn als aangever. "Bergwijn zag me lopen, een goede kopbal van hem. Hij kon hem zelf maken, maar hij is niet gierig. Hij gaf me de penalty ook, een topaanvoerder."

Brobbey kon de wedstrijd niet afmaken. "Ik kon deze week al niet voluit trainen, want ik had een beetje last van mijn knie. Maar vandaag stond ik er. Ik voelde mijn knie wel een beetje. Aan het einde van de wedstrijd was ik ook kapot." In de 82ste minuut kwam Jaydon Banel de aanvaller aflossen.

Ajax haalde donderdag Jordan Henderson binnen. "Een goede aankoop, dat is mooi", reageert Brobbey. "Een stuk ervaring erbij, dat is top." Henderson is nog in afwachting van zijn werkvergunning, maar zat wel op de tribune in de Johan Cruijff ArenA.

