Brobbey maakt diepe indruk bij Oranje: 'Heeft Tah weggezet als een pupil'

Kenneth Perez heeft genoten van het spel van Brian Brobbey in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (2-2). De spits van Ajax kreeg van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur in de punt van de aanval en gaf zijn visitekaartje af.

"Hij had over het algemeen vaak de goede oplossing", begint Perez bij Voetbalpraat. "Direct doorspelen na de aanname bijvoorbeeld. Maar ook de focus die hij bij zichzelf opriep om zo'n prestatie neer te zetten onder deze druk. Hij kan het dus wel."

Perez doelt op de concurrentiestrijd die gaande is bij Oranje. Koeman heeft met Joshua Zirkzee en Brobbey twee serieuze opties voor de spitspositie. Marciano Vink vindt de prestatie van Brobbey knapper dan die van Zirkzee tegen Bosnië en Herzegovina (5-2).

"Duitsland is met Tah en Schlotterbeck natuurlijk wel iets lastiger dan waar Zirkzee tegen gespeeld heeft", aldus Vink. "Brobbey heeft niet alleen Zirkzee waar hij de concurrentiestrijd mee aangaat, maar ook nog een andere hijger achter zich (Wout Weghorst, red.) die zich graag wil bewijzen."

"Brobbey zat een beetje in de mangel", zag Vink. "Koeman heeft geprobeerd om dat weg te halen, maar hij kan zoveel zeggen wat hij wil, als je zo'n stadion in komt voel je toch die spanning dat het nu moet gebeuren wil je serieus genomen worden voor die positie. Dat heeft hij echt laten zien."

Perez begrijpt niet dat Tah bleef vasthouden aan zijn speelwijze tegen Brobbey. "Misschien had hij even iets anders moeten doen na twintig minuten na twee keer te zijn weggezet. Hij wilde echt laten zien wie de sterkste was. Nou, Brobbey was de sterkste."

"Ik had graag Rüdiger willen zien", sluit Perez het onderwerp af. "Hij was er niet bij, maar ik ben benieuwd hoe hij het had aangepakt. Tah is 45 minuten lang weggezet als een pupil."