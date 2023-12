Brobbey dolt met Bart Vriends: ‘Hij heeft niet gedaan wat hij in de podcast zei’

Brian Brobbey zette zijn topvorm zaterdagavond door tegen Sparta Rotterdam (2- winst). De spits van Ajax opende al vroeg de score door weg te draaien bij zijn directe tegenstander Bart Vriends. "Hij heeft niet gedaan wat hij in de podcast altijd zegt", knipoogt Brobbey voor de camera bij Hans Kraay junior van ESPN.

Ajax stond bij rust al met 2-0 voor. Steven Bergwijn schoot in de 43ste minuut een penalty binnen. "Ik denk dat de eerste helft goed ging", zegt Brobbey. Na rust maakte Arno Verschueren er al snel 2-1 van. "De tweede helft was het inkomen. Ik voelde een klein beetje mijn hamstring, vandaar dat ik eraf moest. Dat moeten we morgen even checken."

Brobbey maakte zijn zesde Eredivisie-doelpunt van dit seizoen. De aanvaller spreekt van 'een heel goede goal'. "Ik draaide heel mooi weg, denk ik, en ik tikte rustig binnen. Ik weet niet of het hakje (van Kenneth Taylor, red.) voor mij bedoeld was, maar ik stond wel op de juiste plek."

Bij de treffer liet Brobbey zich met de rug naar het doel aanspelen, zoals kenmerkend is voor zijn manier van spelen. "Ik weet niet wat ze ertegen kunnen doen", zegt Brobbey in reactie op een vraag daarover. Kraay junior: "Ik heb het er net vijf minuten over gehad met Bart Vriends, maar hij weet het niet."

Brobbey reageert: "In zijn podcast zegt hij altijd dat hij voor mij moet staan, maar dat deed hij niet, haha." Brobbey kent de Cor Potcast. "Ik zie het soms voorbijkomen, dan luister ik wel een beetje. Hij heeft me toevallig uitgenodigd, dus even kijken of ik ga."

Onder John van 't Schip is Brobbey in topvorm geraakt bij Ajax. De coach werkt met de spits aan zijn spel. "Bijvoorbeeld bij het diepgaan. Ik moet niet alleen in de bal komen, maar ook diepgaan. Daar ben ik veel mee bezig, ook op de trainingen. We oefenen het vaak."

Ajax speelde tegen Sparta zonder namen op de rug. Met drie puntjes in plaats daarvan wilden de Amsterdammers aandacht vragen voor de online haat die voetballers dag in, dag uit over zich heen krijgen.

"We krijgen heel veel berichten, bij mij zijn dat zoals je weet vaak racistische dingen", zegt Brobbey. "Het kan allemaal niet door de beugel. We hebben een hele mooie video gemaakt, vind ik. Zelfs de dames bij ons worden uitgescholden, dat wist ik helemaal niet."

