Brighton beleeft teleurstellend Europees debuut en geeft Ajax hoop

Donderdag, 21 september 2023 om 23:04 • Tom Rofekamp

Brighton & Hove Albon is de Europa League-campagne teleurstellend van start gegaan. The Seagulls stevenden af op een remise tegen AEK Athene, maar gingen in de slotfase onderuit: 2-3. Brighton speelde tevens het eerste Europese duel ooit. Jan Paul van Hecke begon in de basis bij de ploeg van Roberto De Zerbi.

Bijzonderheden:

Alleen Van Hecke verscheen bij Brighton aan de aftrap; Joël Veltman en Bart Verbruggen begonnen op de bank. Het drietal zag hoe de bezoekers de score openden in het Falmer Stadium. Ehjan Hajisafi legde een corner op het hoofd van Djibril Sidibé, die van grote afstand prachtig binnenkopte: 0-1. João Pedro trok de stand even later gelijk uit een zelf verdiende strafschop. Ook de 1-2 kwam weer voort uit een standaardsituatie: Mijat Gacinovic gaf het laatste zetje bij een scherp ingesneden vrije trap van Levi García. Joåo Pedro zette met zijn tweede de 2-2 op het scorebord. Wéér was het een strafschop, wéér werd die gegeven na een VAR-check. 2-2 leek ook de eindstand te worden, tot Ezequiel Ponce Brighton vlak voor tijd in rouw dompelde.

Brighton & Hove Albion - AEK Athene 2-2

11' 0-1 Djibril Sidibé (assist: Ehsan Hajisafi)

30' 1-1 João Pedro (penalty)

40' 1-2 Mijat Gacinovic (assist: Levi García)

67' 2-2 João Pedro (penalty)

84' 2-3 Ezequiel Ponce