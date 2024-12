Brian Priske toonde zich vrijdagmiddag - tijdens de persconferentie van Feyenoord in aanloop naar de Eredivisie-topper tegen PSV - heel geheimzinnig. De Deense trainer wilde absoluut niet uit de doeken doen wie er zondag het doel verdedigt.

Zondag reizen de Rotterdammers af naar het Philips Stadion met als doel om de Eredivisie weer spannend te maken. PSV voert de ranglijst aan en heeft een voorsprong van zes punten op de naaste belagers Ajax en FC Utrecht.

Feyenoord loopt zeven punten achter op de Eindhovenaren, maar kan dat gat zondag verkleinen tot vier punten achterstand. Priske blikte vrijdag vooruit op het duel. De 47-jarige oefenmeester zei daarbij dat zijn team ongeschonden uit het eerdere duel deze week is gekomen.

Toen boekte zijn Champions League-ploeg een zeer moeizame TOTO KNVB Beker-overwinning op het dappere MVV. Dankzij een dubbelslag van de piepjonge Zépequino Redmond (18) won Feyenoord met 1-2 in Maastricht.

Justin Bijlow speelde in dat duel in het zuiden van het land een puike pot en behoedde zijn ploeg met enkele geweldige reddingen voor een verlenging. Timon Wellenreuther is - in een seizoen dat wordt gekenmerkt door een heuse doelmansaga - de vaste eerste keeper.

Of de Duitser ook zondag 'gewoon' keept, wilde Priske niet bevestigen. "Het is zeker zo dat een van die twee zal keepen", reageerde de Deen toen hem gevraagd werd of Wellenreuther of Bijlow het doel verdedigt dit weekend.

"Of het nog een thema is? Jullie houden dat thema open en willen erover discussiëren", antwoordde hij ietwat geïrriteerd. "Ik heb geen twijfels, maar ik ben hier niet om jullie te vertellen wie er start. Het is niet mijn taak om alles prijs te geven. Ik moet mijn spelers beschermen."

"Ik begrijp dat het voor jullie een groot thema is en dat het leuk is om te schrijven over wie er wel en niet speelt. Maar vanuit het perspectief van een trainer wil ik het liever niet over individuele spelers hebben, maar over tactische elementen of ontwikkeling van spelers."

Priske richt zich nogmaals tot Sinclair Bischop, die namens ESPN de vraag stelde. "Het is bijna kerst en ik zou je graag een kerstcadeau geven, maar helaas kan ik dat niet doen. Ik ben blij met beiden en ik was tevreden met het optreden van Justin tegen MVV. Maar er is ook een tegenstander die misschien naar deze persconferentie kijkt om te zien of ze wat informatie los kunnen peuteren."