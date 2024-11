Brian Priske verklaart waarom hij 2 spelers van Feyenoord vroeg wisselde tegen RB Salzburg

Feyenoord-trainer Brian Priske baalt van de 1-3 thuisnederlaag tegen RB Salzburg in de Champions League. De Deense oefenmeester verscheen na afloop voor de camera’s van Ziggo Sport, waarbij de fitheid van zijn selectie veruit het belangrijkste onderwerp was.

“Er waren meerdere redenen waarom het niet lukte vandaag”, begint Priske zijn verhaal. “Ten eerste is Salzburg een goed team en ze hebben overal kwaliteit. We hadden het moeilijk in de duels en wisten de bal niet in bezit te houden.”

De 0-2 was volgens Priske de genadeklap. “Vlak na de rust hadden we volgens mij nog een prima kans op de gelijkmaker. Dat kon ons meer energie geven, maar de tweede goal was overduidelijk heel zwaar voor ons. Dan kan ik de jongens alleen maar complimenteren voor het blijven gaan, zelfs na de rode kaart. Met die 1-2 hoopte iedereen voor een wonder, maar helaas viel het niet onze kant op.”

Priske haalde Jordan Lotomba en Ibrahim Osman al in de rust naar de kant. De trainer legt uit waarom. “Ze waren niet fit genoeg voor de tweede helft, dus we moesten wisselen. We moesten proberen de puzzel te voltooien. We hadden graag meer spelers beschikbaar gehad voor een wedstrijd als deze, maar met twee blessures in de eerste helft moet je uitvogelen hoe je het kan oplossen.”

“We probeerden anders op te bouwen en ruimtes te vinden, maar de tweede goal maakt het dan nog moeilijker”, concludeert Priske, die niet wil klagen over het aantal blessuregevallen. “Dat hoort helaas bij voetbal. Het helpt niet om erover te zeuren of ons machteloos te voelen. We moeten het aangrijpen en de jongens zo snel mogelijk terug zien te krijgen.”

Priske wil niet in de nederlaag blijven hangen. Hij richt zich volledig op het uitduel met Almere City. “Zondag volgt er weer een belangrijke wedstrijd. Nu zullen een aantal jongens wellicht pijn hebben en dan zien we in de komende dagen wie er beschikbaar is. Daarna hebben we een pauze.”

Ook aanvoerder Quinten Timber werd al na 65 minuten gewisseld. Opvallend vroeg voor zijn doen. Timber zelf gaf woensdag tekst en uitleg. “Het is nog steeds van die blessure tegen FC Utrecht. Ik heb er geprobeerd doorheen te spelen, maar ik kon helaas niet geven wat ik wilde voor het team. Dat vind ik frustrerend."