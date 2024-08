Brian Priske ontvangt slecht nieuws in aanloop naar kraker tussen Feyenoord en Ajax

Hugo Bueno mist De Klassieker tegen Ajax, zo onthult journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad dinsdag. De onlangs aangetrokken kampt met een spierblessure en is niet op tijd fit voor de kraker in De Kuip, die zondagmiddag om 14:30 uur begint.

De verwachting is dat Gijs Smal, een andere zomeraanwinst van Feyenoord, zondag de linksbackpositie bekleedt tegen Ajax. Bueno behoorde zondag al niet tot de wedstrijdselectie van Feyenoord, dat teleurstellend met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Bueno maakte zijn debuut voor Feyenoord op 18 augustus, in de met 1-5 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De 21-jarige linksback uit Spanje is gehuurd van Wolverhampton Wanderers en moet de langdurige geblesseerde Quilindschy Hartman voorlopig doen vergeten.

De gehuurde Bueno kende dus een geslaagd debuut voor Feyenoord, maar raakte kort nadien geblesseerd op het trainingsveld. Het is nog niet bekend hoelang Bueno afwezig is, al kan er dus wel al een streep door de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Het is afwachten of De Klassieker zondag doorgang kan vinden. De politie heeft acties aangekondigd voor een beter vroegpensioenregeling en vaardigt in dat kader geen politieagenten af voor de altijd beladen ontmoeting in De Kuip.

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

Het is nu aan scheidend burgemeester Ahmed Aboutaleb om te bepalen of de clash tussen Feyenoord en Ajax zal doorgaan. Er zijn al jaren geen fans van Ajax welkom in De Kuip. Desondanks is de politie veel mankracht kwijt aan het begeleiden van de spelersbus uit Amsterdam nabij het stadion van Feyenoord.

De Eredivisie CV wil de topper in Rotterdam hoe dan ook doorgang laten vinden. 'Daar is wel een creatieve oplossing voor te bedenken'', zo liet directeur Jan de Jong weten aan het Algemeen Dagblad. ''Wij dringen daar ook op aan middels een lobby. We proberen onze invloed uit te oefenen. Dat gaat inderdaad via de diplomatieke weg. Meestal klinkt er dan wel begrip voor onze standpunten.''