Brian Priske kiest voor Justin Bijlow, Zépiqueno Redmond én basisdebutant voor bekerduel Feyenoord met MVV

De opstelling van Feyenoord voor het duel met MVV Maastricht in de TOTO KNVB Beker is bekend. Brian Priske kiest ervoor om Justin Bijlow zijn rentree te laten maken én gunt Facundo González zijn basisdebuut. Het duel begint om 21:00 uur en is live te zien op ESPN 3.

Bijlow krijgt van Priske de kans onder de lat, wat ten koste gaat van Timon Wellenreuther. De achterhoefde bestaat uit Givairo Read, Thomas Beelen, González en Dávid Hancko. González, door Feyenoord gehuurd van Juventus, viel dit seizoen al enkele keren in voor Feyenoord, maar maakt nu dus zijn basisdebuut.

Op het middenveld kiest Priske voor Hwang In-beom, Ramiz Zerrouki en Gjivai Zechiël, en de voorhoede wordt gevormd door Ibrahim Osman, Zépiqueno Redmond en Luka Ivanusec.

Igor Paixão is er niet bij in Maastricht. De Braziliaan viel zaterdag tegen Heracles Almelo geblesseerd uit en is nog niet voldoende hersteld.

"Igor heeft de afgelopen dagen wel wat getraind, maar het duel met MVV komt te vroeg," zei Priske vooraf in gesprek met het Algemeen Dagblad. Of Paixão zondag wel inzetbaar is tijdens de topper tegen PSV wilde de trainer van Feyenoord niet prijsgeven.

Priske wilde nog niet vooruitkijken naar de topper van aankomend weekend en waakt vooral voor onderschatting van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. "Ik praat niet over die wedstrijd, we zijn alleen maar bezig met de wedstrijd tegen MVV. Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Het is één duel, je moet top zijn. Dat is het mooie van de beker”, aldus de Deen.

Opstelling MVV Maastricht: Matthys; Zeegers, Aktas, Francis, Schenk; El Basri, Kleinen; Silva Timas, Smeets, Mmaee; Braken.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Beelen, González, Hancko; Hwang, Zerrouki, Zechiël; Osman, Redmond, Ivanusec.