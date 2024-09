Brian Priske kan tijdens FC Groningen - Feyenoord niet beschikken over zomeraankoop

Inbeom Hwang is nog niet speelgerechtigd voor Feyenoord. Brian Priske kan daardoor zaterdagavond tijdens het uitduel met FC Groningen niet beschikken over de 27-jarige zomeraankoop. Ramiz Zerrouki is er zoals bekend ook niet bij. De Algerijn kreeg een rode kaart tijdens de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) en is geschorst.

Daardoor ziet Priske twee opties wegvallen op het middenveld. De trainer van Feyenoord maakt zich echter geen zorgen. “We hebben nooit problemen, uitdagingen wel”, lacht Priske op de persconferentie.

Santiago Gimenez is donderdagochtend teruggekomen van zijn interlandverplichtingen met Mexico. Het is de vraag hoe scherp en fit de spits dit weekend kan zijn wegens zijn jetlag. “Hij is fit genoeg om te spelen”, vertelt de trainer. “Hij is donderdagochtend aangekomen en heeft in de gym een sessie gedaan. Hopelijk heeft hij een goede nacht achter de rug.”

“Hij zal vandaag op het trainingsveld staan en dan zullen we zien hoe goed hij zich voelt. We hebben ook andere goede spelers. Ik weet dat we met Ayase Ueda een beetje dezelfde uitdaging hebben, omdat hij terugkwam uit Japan. Julián Carranza is ook een optie.”

“We hebben veel opties wat de spitspositie betreft”, aldus Priske, die zaterdag een pittige avond verwacht. “We reizen naar Groningen voor een moeilijke wedstrijd. Het is een goed team met goede supporters. We gaan erheen om te winnen.”

Wie is de nieuwe aanvoerder?

Met het vertrek van Lutsharel Geertruida moet Priske op zoek naar een nieuwe aanvoerder. De oefenmeester weet al wie het gaat worden, maar wil zijn keuze nog niet delen. “We hebben veel goede spelers in de selectie en veel jongens met ervaring en leiderschapskwaliteiten. Er is een aanvoerdersgroep in het team.”

“Ik heb hen verteld wie de aanvoerder wordt, de rest van de selectie weet het nog niet. Nog niet iedereen was terug van de interlandverplichtingen toen we donderdag die meeting hadden. Ik wil het liever eerst aan hen vertellen voordat ik het met jullie deel. Tegen FC Groningen zullen jullie zien wie de nieuwe aanvoerder is”, aldus de trainer van Feyenoord.