Brian Priske hoopt op een nieuwe spits bij Feyenoord als Santiago Gimenez inderdaad naar AC Milan vertrekt

Brian Priske wil graag een nieuwe spits als Santiago Gimenez inderdaad naar AC Milan verkast, zo schrijft De Telegraaf. De trainer van Feyenoord heeft bij een transfer van de 23-jarige spits alleen nog Ayase Ueda en Júlian Carranza achter de hand, maar zij kunnen voorlopig niet negentig minuten spelen en om de drie dagen in actie komen.

De Telegraaf meldde vrijdagochtend dat de transfer van Gimenez naar Milan bijna rond is en dat de kans bestaat dat de Mexicaan er zondagmiddag tegen Ajax niet meer bij is. Priske wordt op de persconferentie van vrijdagmiddag gevraagd naar de toekomst van zijn aanvalsleider. De trainer hoopt dat Gimenez blijft, maar weet hoe het werkt.

“Ik heb een ongelooflijk goede samenwerking met Dennis (te Kloese, red.). We liggen op één lijn. Hij doet wat het beste is voor de club en de ploeg. Ik wil Gimenez heel graag bij ons houden. Hij is een ongelooflijk goede speler en heeft de laatste seizoenen bewezen dat hij de beste spits van Nederland is. Ik hoop dat hij blijft, maar dat is niet alleen mijn beslissing. Daar gaan het bestuur en Dennis ook over. Ik weet dat ze het beste zullen doen voor de club.”

“Of hij zondag nog speler is van Feyenoord? Ik weet het niet, ik hoop het.” Mocht Gimenez inderdaad verkassen, dan snapt Priske dat vanuit het oogpunt van de spits. “Ik begrijp spelers die heel veel ambitie hebben. Ambitie hebben is heel belangrijk, dat is de brandstof voor spelers en mensen die hard werken in de sport om hun dromen te bereiken. Ik snap hem zeker.”

“Hij is op dit moment een Feyenoord-speler en zit in mijn hoofd voor zondag”, vervolgt Priske. “Maar ik ken het spel en weet dat er een mogelijkheid is dat hij vertrekt. Zo gaat het als de window open is.” De oefenmeester hoopt dat Feyenoord nog een spits kan verwelkomen als Gimenez inderdaad vertrekt. “We zitten in een heel belangrijke periode met veel wedstrijden.”

“We spelen twee duels met Milan, tegen Ajax, daarna een belangrijke pot tegen PSV en in de competitie willen we onze ambities hetzelfde houden. Het is voortdurend een puzzel om te kijken welke spelers er negentig minuten kunnen spelen en wie er om de drie dagen weer kan staan. Ueda kan ik nu niet vragen om drie wedstrijden per week te spelen en Carranza heeft ook een periode niet gespeeld”, aldus de trainer van Feyenoord.