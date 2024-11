'Brian Priske haalt door wegvallen Santiago Gimenez en Ayase Ueda nieuwe spits bij wedstrijdselectie Feyenoord'

Zepiqueno Redmond (18) debuteert zaterdagavond in de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher via X. De rechtsbenige spits heeft deze week een goede indruk achtergelaten op de training en mag zich zaterdag melden in De Kuip.

Redmond, geboren op 22 juni 2006, is een pijlsnelle spits die ook op beide flanken uit de voeten kan. De Nederlandse jeugdinternational staat te boek als een van de grotere aanvallende talenten in de jeugdopleiding van Feyenoord.

Imago

Redmond moet trainer Brian Priske voorin van meer opties voorzien. De Deense oefenmeester kan al langere tijd geen gebruikmaken van Santiago Gimenez (heupblessure), terwijl Ayase Ueda (spierblessure) woensdagavond tegen Ajax (0-2 nederlaag) nog voor rust gewisseld moest worden.

Julián Carranza zal zaterdagavond om 21.00 uur starten tegen AZ, maar heeft er met Redmond een nieuwe concurrent bij. Vrijdagochtend bracht de Feyenoord Youth Watcher al positief nieuws over hem naar buiten. “Zepiqueno Redmond maakte gisteren (donderdag, red.) indruk en traint ook vandaag (vrijdag, red.) met Feyenoord 1 mee. De kans is erg groot dat hij morgen bij de wedstrijdselectie zit.”

Een paar uur later bevestigde de Varkenoordfan dat Redmond inderdaad is opgenomen in de wedstrijdselectie van Priske. Daardoor lonkt een debuut in het eerste elftal voor de tiener, die in 2019 overkwam van ADO Den Haag.

Priske schroomt niet om jongelingen de kans te geven bij Feyenoord. Givairo Read (18) speelde in de afgelopen twee wedstrijden op de rechtsbackpositie, terwijl buitenspeler Aymen Sliti (18) tegen FC Utrecht (0-2 winst) voor het eerst bij de wedstrijdselectie zat. Redmond neemt zijn plek nu over vanwege de afwezigheid van Ueda.

Indien Redmond dit seizoen een doorbraak weet te forceren in De Kuip, moeten de Rotterdammers hem spoedig een nieuwe aanbieding doen. Het contract van Redmond loopt na dit seizoen namelijk af.