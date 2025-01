Brian Priske gaat voor het eerst in op pikante uitspraak over spelers Feyenoord

Er is de nodige kritiek op Brian Priske vanwege de tegenvallende start van Feyenoord in 2025. De Rotterdammers verloren van FC Utrecht (1-2) en stelden ook teleur op bezoek bij Willem II (1-1). Een bepaalde uitspraak van de Deense coach in Tilburg kwam onder een vergrootglas te liggen.

Op de afsluitende persconferentie in het stadion van Willem II verklaarde Priske dat hij 'het heilige vuur' miste bij zijn spelers. Veel analisten vonden het vreemd dat de trainer op een dergelijke manier sprak over de spelersgroep van Feyenoord.

Priske komt voorafgaand aan het bezoek van Bayern München terug op de veelbesproken uitspraak van afgelopen weekeinde. ''Ik ben open en eerlijk. Ik heb het gevoel dat wij continuïteit missen en ik voelde het heilige vuur minder afgelopen zaterdag, terwijl ik dat soms wél gezien heb'', wordt de trainer op het persmoment geciteerd door onder meer ESPN.

Voor Priske is het van groot belang dat er altijd open en transparant wordt gecommuniceerd naar de achterban. ''Het probleem aanwijzen is niet makkelijk. Daar zit de frustratie, dat het zo op en neer gaat. Dat mag niet bij een topclub.''

''Morgen (woensdag, red.) draait het niet alleen om tactiek, maar ook om vechtlust. Wij zijn de underdog, maar moeten tonen dat we klaar zijn om te vechten voor elkaar'', is Priske strijdbaar in aanloop naar de Europese kraker tegen Bayern.

Gimenez

Santiago Gimenez, die ook was aangeschoven voor de persconferentie, gelooft in een stunt van Feyenoord. ''In dit soort situaties komen echte teams naar boven. De laatste wedstrijden hadden we meer verdiend. We hadden initiatief, waren dominant en hebben onze kansen niet afgemaakt. Dat moeten we veranderen. We weten dat we beter kunnen, dat is de realiteit. Geen woorden, maar daden'', geeft de spits als waarschuwing mee aan de Duitsers.

Gimenez weet waar de zwakke plek zit bij Bayern. ''We hebben beelden bekeken van ploegen die Bayern verslagen hebben en de sleutel ligt in de counter. De groep beseft dat we moeten vechten om de volgende stap te zetten. Daar is morgen een mooie kans voor.''