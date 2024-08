Brian Priske bespreekt toekomst van Santiago Gimenez bij Feyenoord na afgeketste transfer naar Nottingham Forest

Brian Priske hoopt dat Santiago Gimenez blijft bij Feyenoord, maar durft absoluut geen garanties te geven. De Mexicaanse spits vertrekt in ieder geval niet naar Nottingham Forest, tot opluchting van zijn trainer.

Priske blikte vrijdag vooruit op het duel van Feyenoord met Sparta. Voorafgaand aan de Rotterdamse derby kreeg de oefenmeester de vraag of hij verwacht dat Gimenez ook in september nog in Rotterdam-Zuid voetbalt.

"Ik heb geen idee", bekent Priske eerlijk. "Ik hoop dat hij bij ons blijft. Maar zolang de transfermarkt open is, is het naïef om te verwachten dat iedereen binnenboord blijft. Voetbal is voetbal, je weet het nooit."

Toch telt Priske de dagen af. 2 september kan voor de coach niet snel genoeg komen. Naast Gimenez wordt er ook nog flink aan Lutsharel Geertruida en reservedoelman Justin Bijlow getrokken.

"Maar hoe dichter we bij de deadline komen, hoe beter we het geraamte van het team kunnen zien", weet ook Priske. "Santiago is volledig gemotiveerd om hier te spelen en zijn best te doen."

De coach, die vorige week met 1-5 won bij PEC Zwolle, hoopt zondagmiddag weer te kunnen beschikken over Thomas Beelen. De centrumverdediger moest het duel met zijn ex-werkgever nog aan zich voorbij laten schieten.

"Hij heeft een goede week gehad op het trainingsveld", vertelt de oefenmeester. "Het ziet er goed uit op dat gebied. Beelen is zeker een mogelijkheid in de basiself." De negentienjarige Jeyland Mitchell hoeft voorlopig nog niet te rekenen op een basisplek.

"Toen hij arriveerde, had hij een kleine blessure", aldus Priske. "Ik hoop dat hij zondag weer bij de wedstrijdselectie kan zitten, maar het is een uitdaging voor nieuwe jongens om aan te haken. Helemaal als je uit Costa Rica komt; dat is een ander niveau. Hij is niet gewend aan hoe wij trainen; de intensiteit is hoger."

Ibrahim Osman is er ook nog niet bij zondag. De van Brighton & Hove Albion gehuurde vleugelspeler wacht nog op zijn werkvergunning. "Hij wacht nog op de juiste papieren om aan te kunnen sluiten," bevestigt Priske. "Wij hebben hier geen invloed op en moeten wachten op andere partijen tot alles is geregeld."