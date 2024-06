Brian Brobbey weet dat Ajax hem niet wil verkopen: ‘We gaan het meemaken’

Alex Kroes sprak onlangs tegenover De Telegraaf als technisch directeur van Ajax klare taal. De grootste talenten uit de huidige selectie mogen niet vertrekken. Dat geldt onder meer voor Brian Brobbey. De 22-jarige spits is op de hoogte dat de Amsterdammers hem willen behouden.

Het nog onduidelijk hoe de sportieve toekomst van Brobbey eruitziet. De aanvaller was het afgelopen seizoen goed voor 22 goals en 12 assists in alle competities, waardoor hij ongetwijfeld interesse heeft gewekt van clubs uit het buitenland.

Brobbey geeft in een interview met Ajax Life aan dat hij kort met directeur voetbal Marijn Beuker heeft gesproken. “Hij vertelde me wat de plannen en de veranderingen binnen Ajax gaan worden. Tegen mij is niets gezegd, wel tegen mijn zaakwaarnemer. In principe mag ik niet weg. We gaan het meemaken.”

Eerder liet de aanvaller in gesprek met Helden Magazine al weten dat hij het ‘geen straf zou vinden’ om nog langer bij Ajax te blijven. In de toekomst hoopt Brobbey dat Ajax veel geld aan hem kan verdienen. “Daarom ben ik ook teruggekomen.”

Kroes was vorige maand duidelijk toen hem werd gevraagd naar de sportieve toekomst van enkele spelers uit de eigen jeugdopleiding. "Jorrel Hato wil ik absoluut niet kwijt. We willen hem pas verkopen als hij het Europees en nationaal ontzettend goed doet in een winnend Ajax, want dan is zijn prijs nog hoger. Hij heeft nu de hoogste boekwaardewinstpotentie, maar mag niet weg. Net als Brian Brobbey, Kenneth Taylor en onze andere eigen jongens”, gaf Kroes aan.

Vele assists

Brobbey noteerde het afgelopen seizoen dus liefst 12 assists, een aantal waar hij zelf ook enigszins door verrast is. Toch heeft hij daar wel een verklaring voor. “Ik ben niet gierig. Als ik op de vijfmeterlijn sta en de bal moet terugleggen, doe ik dat.”

“Soms draai ik voor mezelf en anders leg ik hem terug. Dat voel je gewoon in het moment zelf. Maar twaalf assists vind ik zelf eigenlijk ook wel veel.”

