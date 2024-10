Brian Brobbey slaat terug: ‘Hij heeft al vijftig keer hetzelfde over me gezegd’

Brian Brobbey denkt dat Marco van Basten een fan van hem is, zo zegt de spits van Ajax lachend in zijn interview met NU.nl. De 22-jarige Amsterdammer hoopt komende week tegen Bosnië en Herzegovina of Duitsland zijn eerste doelpunt in dienst van het Nederlands elftal te maken.

Wanneer Brobbey een vraag krijgt over zijn vriend Ryan Gravenberch moet hij lachen. “Mooi hè? Eerst krijgt hij alleen maar kritiek, en nu is hij vaak de man van de wedstrijd bij Liverpool en lijkt hij bijna heilig. Zo gaat dat kennelijk.”

Zelf krijgt Brobbey ook regelmatig te maken met kritiek. Onder meer Marco van Basten, Wim Kieft en René van der Gijp lieten zich de afgelopen weken uit over de fysiek sterke spits van Ajax. Met name Van Basten heeft dat nu al meerdere keren publiekelijk gedaan.

“Meneer Van Basten blíjft maar over me praten. Hij heeft denk ik al vijftig keer hetzelfde over me gezegd. Nee, dat irriteert helemaal niet. Hij vindt me denk ik toch een leuke of interessante speler of jongen. Anders praat je niet zo vaak over me”, aldus Brobbey, die geen blad voor de mond neemt.

Brobbey vindt het niet erg als mensen over hem praten. “Dan is het goed, zelfs op de momenten dat het niet goed gaat.” Zelf is hij ook van mening dat hij meer moet scoren. “Ik geef de laatste tijd alleen nog maar assists.”

Tijdens de komende interlandperiode heeft Brobbey een duidelijk doel. “Hopelijk maak ik mijn eerste treffer voor Oranje, dat zou helpen.” Nederland speelt in het kader van de Nations League twee uitwedstrijden.

Vrijdag komt Oranje om 20.45 uur in actie tegen Hongarije. Drie dagen na de ontmoeting in Boedapest wacht een nieuwe clash met Duitsland. In Amsterdam eindigde het duel tussen de eeuwige rivalen in 2-2.