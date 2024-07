Brian Brobbey moet eerste groepsduel van het Nederlands elftal tegen Polen definitief laten schieten

Brian Brobbey heeft, na het oplopen van een hamstringblessure afgelopen woensdag, nog steeds niet meegedaan aan de training van het Nederlands elftal, zo weet De Telegraaf te melden. De spits van Ajax zal daarom het eerste groepsduel van Oranje met Polen moeten laten schieten.

Het was woensdag even flink schrikken voor Ronald Koeman en Oranje toen Brobbey de training vroegtijdig staakte. De KNVB wilde geen enkel risico nemen en liet meteen een scan maken. Uit die scan werd duidelijk dat Brobbey ‘slechts’ kampte met een stijve hamstring.

“Brobbey heeft niet getraind gisteren (vrijdag, red.)”, vertelde Mike Verweij zaterdag al in de podcast Kick-off. “Hij was niet aanwezig dus ik blijf bij wat ik eerder zei. Hij zal de eerste groepswedstrijd niet gaan halen.”

Ook zaterdag was Brobbey niet aanwezig op de training van het Nederlands elftal. Het eerste groepsduel met Polen komt dus sowieso te vroeg voor de 22-jarige aanvaller. De rest van de 25-koppige selectie was wel van de partij.

Na de training stapt het Nederlands elftal in de bus naar Hamburg, een reis van zo’n tweeënhalf uur, waar Koeman vanavond een persconferentie geeft in het Volkspark-stadion.

Koeman riep na het uitvallen van Brobbey Joshua Zirkzee bij de selectie. Met het geblesseerd afhaken van Teun Koopmeiners was er een plekje vrij voor de aanvaller van Bologna. De keuze voor Zirkzee werd vermoedelijk ook gemaakt met het oog op de fitheid van Brobbey, die wel bij de selectie blijft. Of Zirkzee topfit is zal moeten blijken: de aanvaller komt net terug van een blessure.

Valentijn Driessen benadrukt dat het echt noodzakelijk is dat er niet te veel risico wordt genomen met Brobbey met het oog op de toekomst. “Een hamstringblessure is natuurlijk levensgevaarlijk, als het daar eenmaal goed inspringt, dan ben je weg.”

Brobbey wordt zondag dus niet verwacht op het veld voor de wedstrijd tegen Polen. De voorhoede zal vermoedelijk bestaan uit Cody Gakpo, Memphis Depay en Xavi Simons. Of Brobbey op tijd fit is voor het tweede groepsduel, volgende week vrijdag tegen Frankrijk, zal moeten blijken.

