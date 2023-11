Brian Brobbey onderbreekt al lachend interview: ‘Klaagt hij weer?’

Donderdag, 9 november 2023 om 21:37 • Lars Capiau • Laatste update: 21:39

Jan Paul van Hecke heeft mooie duels uitgevochten met Brian Brobbey. Dat vertelt de centrumverdediger na afloop van het duel met Ajax (0-2) voor de camera van ESPN. Terwijl Van Hecke geïnterviewd wordt, valt Brobbey hem al lachend in de rede: "Klaagt hij weer?", plaagt de spits.

"Brobbey kreeg niet veel mee en we weten dat je ook veel met scheidsrechters praat", legt ESPN-verslaggever Cristian Willaert aan Van Hecke voor. "Die had je ook weer in je zak geloof ik hè?"

?? Jan Paul van Hecke heeft genoten van de duels met Brian Brobbey.



??? Brobbey: "Klaagt die weer?" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) November 9, 2023

"Niet helemaal in mijn zak, want ik krijg uiteindelijk nog een gele kaart", antwoordt Van Hecke met een glimlach. "Weet je wat hij heel goed doet? Hij houdt de tegenstander heel kort bij zich en hij probeert dan te draaien."

"Ik probeer hem dan af te stoppen, maar soms valt hij achterover, dan val ik mee en dan lijkt het alsof ik de overtreding maak", legt de verdediger uit, die dan plots onderbroken wordt door Brobbey.

"Klaagt hij weer?", vraagt Brobbey met een knipoog. Het leidt tot gelach bij Van Hecke. De fysiek sterke spits verschijnt later ook zelf voor de camera.

De aanvaller zag Van Hecke zelf ook al druk in de weer met de scheidsrechters. "In de rust sprak hij in de catacomben ook al met de scheidsrechter. Ik weet niet wat hij zei, maar ja."

"Hij is een slimme jongen", looft Brobbey zijn landgenoot. "Hij kan dat goed, ik heb het meegemaakt in het Nederlands elftal. Daar is het wel lekker als hij het doet."