Brian Brobbey laat weten welke Feyenoorder hij graag bij Ajax zou willen zien

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Brian Brobbey, die laat weten welke Feyenoorder hij graag in het shirt van Ajax zou willen zien.

De spits van Ajax is te gast bij Signed Kits, waar hij enkele shirts signeert en bovendien een video-item opneemt waarin hij antwoord geeft op allerlei vragen. Wanneer Brobbey wordt gevraagd welke Feyenoorder hij graag bij Ajax zou willen zien, is hij duidelijk.

“Timber!”, antwoordt Brobbey, die erg gecharmeerd is van de kwaliteiten van de middenvelder van Feyenoord. De twee speelden samen in verschillende jeugdelftallen van Ajax en wonnen zelfs het Europees Kampioenschap Onder 17 in 2017.

Ook wanneer Brobbey gevraagd wordt naar de twee beste spelers met wie hij heeft gespeeld, is hij duidelijk. “Dusan Tadic en Nkunku”, reageert hij. Kenneth Taylor kan ook rekenen op complimenten, hij is volgens Brobbey de Ajax-spelers met de beste pass in huis.