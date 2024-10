Brian Brobbey geeft eerlijke uitleg in Zeist: ‘Hij is verder dan Mika Godts’

Brian Brobbey vindt het niet vreemd dat hij het in het Nederlands elftal iets makkelijker heeft dan bij Ajax momenteel, zo laat hij optekenen in gesprek met De Telegraaf. Volgens de 22-jarige spits is het niveau bij Oranje simpelweg hoger dan in Amsterdam.

463 minuten, 11 wedstrijden, 1 doelpunt en 2 assists. De statistieken van Brobbey bij Ajax dit seizoen zijn nog niet om over naar huis te schrijven. Bij het Nederlands elftal hoopt hij deze week zijn eerste interlanddoelpunt te maken.

Brobbey zal in één duel in de basis starten bij Oranje. Een specifieke voorkeur hij niet. “Hongarije of Duitsland maakt me eigenlijk niet uit. Maar Duitsland is wel een heel mooie wedstrijd. Ik denk dat Antonio Rüdiger nu speelt?”

Tijdens de vorige ontmoeting met Duitsland (2-2), vorige maand in Amsterdam, liet Brobbey tegen Jonathan Tah een uitstekende indruk achter. “Ik denk dat ze me nog niet kenden, maar nu wel. Daardoor zal het nu ook vast wel iets moeilijker worden.”

Journalist Mike Verweij stelt de vraag waarom Brobbey het bij het Nederlands elftal momenteel makkelijker heeft dan bij Ajax. “Nu moet ik even heel goed nadenken wat ik kan zeggen”, begint Brobbey. “Het is natuurlijk anders. Iedereen heeft andere kwaliteiten.”

“Cody Gakpo is op dit moment bijvoorbeeld wat verder dan Mika Godts. Dat is niet negatief naar Ajax, maar het hogere niveau maakt het misschien wel wat makkelijker, ja. Bijna iedereen hier speelt in de top”, aldus Brobbey.

De Amsterdammer steekt niet onder stoelen of banken dat hij droomt van zijn volgende eindtoernooi: het WK 2026. “Daar droom ik zeker van en ik ga er alles aan doen om erbij te zijn. Maar het is te vroeg om daar nu al over te praten.”