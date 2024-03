Brentford-spits Maupay steekt de draak met McTominay na punt tegen Man United

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Brentford-spits Neal Maupay, die de draak steekt met zijn tegenstander Scott Mctominay na het 1-1 gelijkspel tegen Manchester United.

The Red Devils verspeelden zaterdagavond twee dure punten in de jacht op een Champions League-ticket. De ploeg van Erik ten Hag kreeg tegen Brentford 31 doelpogingen om de oren, leek er in minuut 97 alsnog met de winst vandoor te gaan, maar remiseerde door een gelijkmaker in minuut 98: 1-1.

Maupay kon het na de wedstrijd niet laten om de spot te drijven met McTominay. De Franse aanvalsleider plaatste op X een foto van zichzelf met de middenvelder van United, die het shirt van Maupay uit leek te willen trekken. “Deze fan wilde wanhopig mijn shirt hebben”, schreef Maupay als onderschrift met een lachemoji

Door de remise ziet United de achterstand op nummer vier Aston Villa verder oplopen. The Villians hebben inmiddels liefst elf punten meer, terwijl Tottenham Hotspur, dat vijfde staat, acht punten boven the Mancunians staat.

This fan was desperate for my shirt ?? pic.twitter.com/J3PsIQecPY — Neal Maupay (@nealmaupay_) March 31, 2024

