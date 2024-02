Brengt Gabriel Jesus Arsenal op twee punten van koploper Liverpool?

Een ware kraker deze zondag in de Premier League. Arsenal neemt het op eigen veld namelijk op tegen koploper Liverpool. Wordt Gabriel Jesus de grote held aan de kant van the Gunners? De aftrap van de Engelse kraker in het Emirates Stadium is om 17:30 uur Nederlandse tijd.

Gabriel Jesus tekende dinsdag voor de openingstreffer van Arsenal op bezoek bij Nottingham Forest. De Noord-Londenaren wonnen uiteindelijk met 1-2 en zijn daardoor nog steeds volop in de race om het kampioenschap. Winst op Liverpool zou een welkome opsteker zijn voor het team van manager Mikel Arteta.

Zie jij Gabriel Jesus scoren tegen Liverpool? Ja 38% Nee 62% Totaal aantal stemmen: 13