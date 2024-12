Breed uitgemeten uitspattingen komen scheidsrechter Coote heel duur te staan

David Coote is ontslagen door de Professional Game Match Officials (PGMOL), de organisatie, verbonden aan de Engelse voetbalbond, die verantwoordelijk is voor de aanstelling en ontwikkeling van scheidsrechters in Engeland. De 42-jarige arbiter kwam in opspraak door enkele breed uitgemeten incidenten en was hangende het onderzoek geschorst door de FA en UEFA.

''Na de afronding van een grondig onderzoek naar het gedrag van David Coote, is zijn dienstverband bij PGMOL vandaag met onmiddellijke ingang beëindigd'', zo valt maandag te lezen in een statement.

''David Coote's acties bleken een ernstige schending van de bepalingen van zijn arbeidsovereenkomst, waardoor zijn positie onhoudbaar werd. David Coote steunen blijft belangrijk voor ons en we blijven zijn welzijn scherp in de gaten houden. David Coote heeft het recht om in beroep te gaan tegen het besluit om zijn dienstverband te beëindigen'', zo meldt de leiding van de PGMOL maandag.

Coote werd in verlegenheid gebracht door een oud filmpje dat enkele weken geleden opeens opdook op de sociale media. Hieronder uitte de Engelse scheidsrechter stevige kritiek op Liverpool en toenmaliger manager Jürgen Klopp.

''Liverpool is echt een schijtclub'', mopperde Coote, die begin november nog de arbiter was in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Aston Villa. ''En Jürgen Klopp is echt een ongelooflijke klootzak. Hij ging in de coronaperiode tegen mij tekeer in een duel met Burnley en heeft mij beschuldigd van liegen. En met zo'n arrogant persoon wil ik niet eens praten.''

Coote toonde vervolgens een foto waarop hij als vierde official aan het werk is tijdens een wissel van Liverpool. Klopp bracht op dat moment James Milner, inmiddels actief voor Brighton & Hove Albion, binnen de lijnen. Het betreft dus een oude video, want Milner vertrok medio 2023 bij Liverpool.

Niet veel later verscheen een filmpje waarop te zien is dat iemand wit poeder opsnuift, mogelijk cocaïne. Diverse Engelse media meldden dat het ging om Coote, maar dat kon aan de hand van de beelden niet met zekerheid worden vastgesteld. De video werd gemaakt tijdens EURO 2024, waar Coote als VAR actief was bij in totaal zeven wedstrijden.