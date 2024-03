Braziliaanse spits ‘Gabigol’ twee jaar lang geschorst na schenden dopingregels

De Braziliaanse aanvaller Gabriel Barbosa, alias ‘Gabigol’, is door de Braziliaanse sportrechtbank voor twee jaar geschorst voor het spelen van voetbalwedstrijden. De spits van de Braziliaanse grootmacht Flamengo wordt beschuldigd wegens het negeren van een dopingcontrole en anti-dopingfraude.

In de sportrechtbank oordeelde de meerderheid maandag dat de atleet een overtreding beging op 8 april 2023. Een dag later speelde Barbosa de derby tegen Fluminense (4-1 verlies). Het Braziliaanse anti-dopingorgaan voegde er daarnaast aan toe dat de speler de straf moet uitzitten vanaf de datum van de overtreding. Dat betekent dat de speler vanaf 8 april 2025 weer inzetbaar is.

Daarnaast zou de aanvaller het onmogelijk hebben gemaakt om de dopingcontrole uit te voeren. Zo zou hij respectloos zijn geweest naar de medewerkers van de dopingautoriteit, was hij te laat en weigerde hij de instructies op te volgen.

‘Gabigol’ kan nog in beroep gaan in beroep gaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Zowel de speler zelf als zijn werkgever reageerden verbolgen op de schorsing. Via social media bracht de aanvaller een statement naar buiten.

“Ik heb nooit geprobeerd een dopingtest te omzeilen of te bemoeilijken. Ik ga mijn straf aanvechten en mijn onschuld bewijzen bij het hoogste gerechtshof”, laat hij op Instagram weten.

“Ik ben teleurgesteld over de uitkomst van het vonnis. Sinds het begin van mijn carrière heb ik me altijd naar de regels gedragen en nooit verboden middelen gebruikt. Dat bewijzen mijn tientallen negatieve tests in het verleden”, voegt hij nog toe aan zijn verhaal. Flamengo helpt de sterspeler in het aanvechten van de straf.

‘Gabigol’ speelde achttien interlands voor de Goddelijke Kanaries en kwam voor dat land uit op de Olympische Spelen van 2016. In Europa wilde het voor Zuid-Amerikaan niet vlotten. Inter had een grote smak geld over voor Barbosa (29,5 miljoen euro) om hem los te weken van Santos. Bij Inter wist hij de hoge verwachtingen onder leiding van oefenmeester Frank de Boer niet waar te maken en ook een verhuurperiode aan Benfica liep uit op een teleurstelling.

Barbosa werd tot twee keer toe verhuurd aan Santos en Flamengo, alvorens laatstgenoemde hem in januari 2020 definitief overnam voor 17,5 miljoen euro. In de Braziliaanse competitie heeft hij zichzelf ontpopt tot een vedette. In 261 wedstrijden scoorde hij 143 keer en gaf hij 38 assists namens Rubronegro.

